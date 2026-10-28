Не лише обігрівач: яка побутова техніка накручує найбільше світла

Через ці прилади рахунки за світло можуть бути більшими

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Електроплита, бойлер і обігрівач належать до побутових приладів, які можуть суттєво збільшувати споживання електроенергії. За даними YASNO, найбільшу номінальну потужність серед поширеної домашньої техніки має електроплита.

"Телеграф" розповість, чому одні прилади витрачають більше електроенергії за інші, які звички допоможуть скоротити споживання та на чому можна заощадити без відмови від звичного комфорту.

Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії

До приладів із найбільшою потужністю належать:

електроплита — 3,5 кВт;

праска, фен та електрочайник — по 2,2 кВт;

бойлер, обігрівач і пилосос — по 2 кВт;

електрична духовка — 1,6 кВт;

кавомашина — 1,5 кВт;

мікрохвильова піч — 0,8 кВт;

пральна машина та кондиціонер — по 0,7 кВт.

Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Ці значення показують потужність приладів, а не їхнє фактичне споживання за місяць. Щоб визначити витрати, потрібно враховувати, скільки часу техніка працює та на якій потужності.

Наприклад, електрочайник потужністю 2,2 кВт зазвичай працює лише кілька хвилин. Обігрівач потужністю 2 кВт може залишатися ввімкненим годинами, тому його загальне споживання за місяць часто буде значно більшим.

Чому електроплита, бойлер та обігрівач витрачають багато електрики

Найбільше електроенергії потребують прилади, які перетворюють її на тепло. До них належать електроплити, бойлери, обігрівачі, праски та чайники.

Щоб нагріти воду, їжу або повітря, прилад використовує значну потужність. Що довше триває нагрівання, то більше електроенергії він споживає.

Наприклад, обігрівач потужністю 2 кВт за п'ять годин безперервної роботи використає 10 кВт·год. Якщо вмикати його на такий час щодня протягом місяця, споживання може сягнути 300 кВт·год.

Бойлер також потребує багато електроенергії під час нагрівання води. Його витрати залежать від об'єму бака, температури води, налаштувань і того, як часто домогосподарство користується гарячою водою.

Побутова техніка

Як зменшити споживання електроенергії

Щоб скоротити витрати, не обов'язково відмовлятися від побутової техніки. Часто достатньо змінити спосіб її використання.

Обігрівач. Не залишайте його працювати в порожній кімнаті. Закривайте вікна та двері, щоб тепло не виходило назовні, і використовуйте термостат, якщо він є.

Бойлер. Не нагрівайте воду до максимальної температури без потреби. Вибирайте налаштування відповідно до потреб родини та інструкції виробника. Також перевіряйте стан обладнання й теплоізоляції бака.

Електроплита. Готуйте під кришкою та підбирайте посуд за розміром конфорки. Не залишайте ввімкнену конфорку після завершення приготування.

Електрочайник. Кип'ятіть лише ту кількість води, яка потрібна зараз. Якщо щоразу нагрівати повний чайник заради однієї чашки, електроенергії витрачатиметься більше.

Пральна машина. За можливості обирайте нижчу температуру прання. Нагрівання води потребує додаткової електроенергії, тому відповідний режим може допомогти скоротити витрати.

Холодильник. Не ставте його біля плити або обігрівача, не залишайте дверцята відчиненими надовго та перевіряйте ущільнювачі. Це допомагає уникнути зайвого навантаження на компресор.

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