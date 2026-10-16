Викиньте подовжувач. Які прилади можна вмикати лише в розетку

Обігрівачі, кухонні прилади та праски створюють значне навантаження, а слабкі контакти й тонкий кабель підвищують ризик перегрівання

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Електрообігрівачі, чайники, пральні машини та інші потужні побутові прилади краще підключати безпосередньо до справної настінної розетки. Під таким навантаженням звичайний подовжувач може перегрітися. Восени й узимку, коли одночасно працює більше електроприладів, зростає ризик пожежі.

Які прилади треба підключати без подовжувача

Електрообігрівачі та тепловентилятори споживають багато електроенергії й часто працюють годинами. Їх слід підключати до справної настінної розетки та дотримуватися інструкції виробника. Значне навантаження створює і звичайний електрочайник потужністю 2000–2200 Вт, розповідає Big Kyiv. Особливо небезпечно підключати до того самого подовжувача ще й мікрохвильовку, тостер або інший прилад.

Мікрохвильову піч краще підключати безпосередньо до настінної розетки. Фото: magnific

Пральна машина споживає чимало електроенергії, коли нагріває воду. До того ж вона працює в приміщенні, де буває підвищена вологість. Для неї потрібна правильно встановлена розетка із заземленням і відповідним електрозахистом.

Мікрохвильову піч також краще підключати до настінної розетки. Навіть невелика модель може суттєво навантажити дешевий подовжувач. Електродуховки й настільні електроплити споживають багато струму, тож звичайний трійник для них не підходить. Потужним моделям може знадобитися окрема електролінія.

Праски та потужні парогенератори під час нагрівання можуть споживати понад 2000 Вт. Старий подовжувач із надто тонким кабелем і слабкими контактами підвищує ризик перегрівання.

Чому не можна з’єднувати кілька подовжувачів

Не підключайте один подовжувач до іншого, щоб дотягнутися до потрібного місця. Кожне додаткове з’єднання збільшує ризик поганого контакту й перегрівання. Ланцюжок із двох чи трьох подовжувачів – небезпечний спосіб підвести живлення до техніки.

Навіть висока ціна подовжувача не означає, що він витримає будь-яке навантаження. Перевірте його допустиму потужність, стан домашньої проводки та вимоги виробника приладу.

Особливо уважними слід бути мешканцям старих будинків, де електропроводку не міняли десятиліттями. Небезпека може критися в самій розетці чи електролінії. Якщо техніка стоїть далеко від місця підключення, краще запросити електрика й установити додаткову розетку, а не постійно користуватися кількома метрами кабелю.

Коли потрібно негайно припинити користування

Вилка або розетка сильно нагрівається, пластик змінює колір, відчувається запах горілого чи чути потріскування – це ознаки небезпеки. Припиніть користуватися приладом і безпечно вимкніть живлення.

Якщо з’явилися дим або іскріння, не торкайтеся пошкоджених частин. За можливості вимкніть відповідний автомат в електрощитку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що звичайні вбудовані розетки – не єдиний варіант підключення техніки в сучасному інтер’єрі. Їм на зміну приходять модульні системи накладного монтажу, які поєднують практичність, зручність використання та сучасний дизайн.