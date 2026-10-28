Не только обогреватель: какая бытовая техника накручивает больше света

Из-за этих приборов счета за свет могут быть больше

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Электроплита, бойлер и обогреватель относятся к бытовым приборам, которые могут существенно увеличивать потребление электроэнергии. По данным YASNO, наибольшую номинальную мощность среди распространенной бытовой техники имеет электроплита.

"Телеграф" расскажет, почему одни приборы расходуют больше электроэнергии, чем другие, какие привычки помогут сократить потребление и на чем можно сэкономить, не отказываясь от привычного комфорта.

Какие бытовые приборы потребляют больше всего электроэнергии

К приборам с наибольшей мощностью относятся:

электроплита – 3,5 кВт;

утюг, фен и электрочайник – по 2,2 кВт;

бойлер, обогреватель и пылесос – по 2 кВт;

электрическая духовка – 1,6 кВт;

кофемашина – 1,5 кВт;

микроволновая печь – 0,8 кВт;

стиральная машина и кондиционер – по 0,7 кВт.

Какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Эти значения показывают мощность приборов, а не их фактическое потребление за месяц. Чтобы определить расходы, нужно учитывать, сколько времени работает техника и на какой мощности.

Например, электрочайник мощностью 2,2 кВт обычно работает всего несколько минут. Обогреватель мощностью 2 кВт может оставаться включенным часами, поэтому его общее потребление за месяц часто будет значительно выше.

Почему электроплита, бойлер и обогреватель расходуют много электричества

Больше всего электроэнергии требуется приборам, которые преобразуют ее в тепло. К ним относятся электроплиты, бойлеры, обогреватели, утюги и чайники.

Чтобы нагреть воду, еду или воздух, прибор использует значительную мощность. Чем дольше длится нагревание, тем больше электроэнергии он потребляет.

Например, обогреватель мощностью 2 кВт за пять часов непрерывной работы потребит 10 кВт·ч. Если включать его на такое время ежедневно в течение месяца, потребление может достичь 300 кВт·ч.

Бойлер также потребляет много электроэнергии во время нагрева воды. Его расход зависит от объема бака, температуры воды, настроек и того, как часто домохозяйство пользуется горячей водой.

Бытовая техника

Как уменьшить потребление электроэнергии

Чтобы сократить расходы, не обязательно отказываться от бытовой техники. Часто достаточно изменить способ ее использования.

Обогреватель. Не оставляйте его работать в пустой комнате. Закрывайте окна и двери, чтобы тепло не выходило наружу, и используйте термостат, если он есть.

Бойлер. Не нагревайте воду до максимальной температуры без необходимости. Выбирайте настройки в соответствии с потребностями семьи и инструкцией производителя. Также проверяйте состояние оборудования и теплоизоляции бака.

Электроплита. Готовьте под крышкой и подбирайте посуду по размеру конфорки. Не оставляйте включенную конфорку после окончания приготовления.

Электрочайник. Кипятите только то количество воды, которое нужно сейчас. Если каждый раз нагревать полный чайник ради одной чашки, электроэнергии будет расходоваться больше.

Стиральная машина. По возможности выбирайте более низкую температуру стирки. Нагрев воды требует дополнительной электроэнергии, поэтому соответствующий режим может помочь сократить расходы.

Холодильник. Не ставьте его рядом с плитой или обогревателем, не оставляйте дверцу открытой надолго и проверяйте уплотнители. Это помогает избежать лишней нагрузки на компрессор.

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