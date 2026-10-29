Шальная экономия: популярные капсулы для стирки в "АТБ" продаются со скидкой 270 грн
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Акционное предложение действует по 3 ноября включительно.
В сети "АТБ" синтетическое моющее средство Ariel Color, 19 капсул, продают за 327,90 грн вместо 598,40 грн. Скидка составляет 45%, а экономия на одной упаковке – 270,50 грн.
Об акционном предложении сообщил "Телеграф". Сниженные цены действуют по 3 ноября включительно.
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Предложение касается жидкого средства в растворимых капсулах для стирки цветных вещей. На карточке товара указана цена за одну упаковку.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" срезали более ста гривен с цен на большие шоколадки Milka: скидки до 42%.