Шальная экономия: популярные капсулы для стирки в "АТБ" продаются со скидкой 270 грн

Акционное предложение действует по 3 ноября включительно.

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В сети "АТБ" синтетическое моющее средство Ariel Color, 19 капсул, продают за 327,90 грн вместо 598,40 грн. Скидка составляет 45%, а экономия на одной упаковке – 270,50 грн.

Об акционном предложении сообщил "Телеграф". Сниженные цены действуют по 3 ноября включительно.

Больше читайте в материале: Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое

На упаковке Ariel Color с 19 капсулами в "АТБ" можно сэкономить 270,50 грн

Предложение касается жидкого средства в растворимых капсулах для стирки цветных вещей. На карточке товара указана цена за одну упаковку.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" срезали более ста гривен с цен на большие шоколадки Milka: скидки до 42%.