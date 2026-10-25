"Вона це ненавидить". Трамп виставив Меланію на посміховисько на очах у натовпу (відео)

Президент США зі сцени пройшовся по власній дружині й зірвав оплески

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У суботу ввечері президент США Дональд Трамп виступив на мітингу в Джорджії та публічно пожартував про те, що його дружина Меланія незадоволена його сценічними витівками.

Читайте також: Мільйони на рахунках. Помічники Трампа в жаху від розбагатілої за рік Меланії

Як повідомляє Irish Star, Трамп перелічив звички, від яких перша леді просить його відмовитися, а потім показав глядачам одну з них.

На мітингу в межах кампанії перед проміжними виборами Трамп розповів, що Меланії не подобається навіть його звичка називати виступи перед прихильниками "виставою". Потім він перейшов до слів, які перша леді не схвалює в його промовах, і переказав її прохання, зобразивши домашню розмову.

Моя дружина сказала: "Будь ласка, любий". Їй багато що не подобається в моїх виставах. По-перше, їй не подобається, коли я називаю це виставою, але, мабуть, так воно і є. Багато що, але насамперед їй не подобається, що я вживаю слово "дурний". Я сказав: "Я не проти, запропонуй мені краще слово" Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Потім мова зайшла про танці на сцені. Глядачі зустріли згадку про цю звичку бурхливими оплесками. Трамп розповів, що на прохання дружини припинити танцювати відповів посиланням на свій результат на виборах і на те, що його прихильникам подобаються такі номери.

Вона це ненавидить. Вона каже: "Любий, будь ласка, більше жодних танців". Я сказав: "Люба, мене щойно обрали. Я переміг у всіх семи штатах, де точилася боротьба. Я отримав більшість голосів виборців". Тож я сказав: "Я дуже поважаю твою думку, але, знаєш, людям подобається, коли я трохи танцюю" Дональд Трамп

Всупереч проханням Меланії

Після розповіді про танці Трамп назвав ще один номер, який дратує його дружину. Він зобразив спортсмена, який насилу намагається підняти вагу над головою. Судячи з реакції глядачів, їм сподобалася пародія.

🇺🇸 Trump is back at it, doing the one thing Melania keeps telling him not to. https://t.co/OpcOTukkSs — WW3 (@WW3solanacoin) October 25, 2026

Останніми тижнями Трамп уже розповідав про невдоволення першої леді на передвиборчих заходах. Під час виступів в Аризоні та на Алясці він теж казав, що Меланія не схвалює деякі його сценічні пародії, але все одно показував їх аудиторії.