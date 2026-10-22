Не поспішайте викидати коробку від торта: їй знайшли несподіване застосування

Як дати пластику друге життя

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Пластикова упаковка від торта може стати в пригоді й після того, як десерт з’їли. Замість того щоб викидати, її можна перетворити на хлібницю та прикрасити так, щоб вона пасувала до кухонного інтер’єру.

Про це пише видання Diario UNO. Для роботи знадобляться кілька простих матеріалів.

Що знадобиться

Для майбутньої хлібниці підійде упаковка від торта з прозорою верхньою частиною та чорною пластиковою основою. Такі контейнери бувають круглими й прямокутними.

Підготуйте:

акрилові фарби;

пензлі або стару губку;

клей;

кольорові стрічки;

джутову мотузку;

ґудзики або фоаміран для декору — за бажанням.

Порожній пластиковий контейнер

Як зробити хлібницю

Спочатку пластикову упаковку потрібно вимити, зняти наклейки й прибрати залишки крему та крихт. Коли поверхня висохне, можна переходити до декорування.

Для оформлення підійдуть акрилові фарби, декоративні серветки або тканина. Наприклад, можна зробити квітковий візерунок за допомогою декупажу або обтягнути частину упаковки тканиною, щоб приховати прозорий пластик. Якщо хочеться простішого дизайну, достатньо пофарбувати окремі ділянки в один колір.

Краї можна обклеїти джутовою мотузкою або кольоровою стрічкою, а для оздоблення додати ґудзики. Перед роботою перевірте, чи підходить клей для пластику, а фарба — для гладкої поверхні.

Коли декор буде готовий, залиште упаковку до повного висихання. Після цього перевірте, чи добре тримаються прикраси, і зберіть конструкцію. Прозору частину можна використовувати як кришку, а чорну основу — як підставку.

Готова хлібниця з контейнеру

Якщо плануєте подавати в хлібниці булочки, печиво або хлібні палички, застеліть її внутрішню частину чистою харчовою серветкою або пергаментом. Важливо, щоб їжа не торкалася ділянок із фарбою, клеєм чи декоративними покриттями, які не призначені для контакту з продуктами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як картонні лотки від яєць можуть повторно стати в нагоді у побуті.