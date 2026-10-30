Лучший автомобиль для пожилых водителей: как выглядит одна из самых дешевых малолитражек

Компактная модель с гибридным двигателем заняла второе место в сравнении полной стоимости владения

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Fiat Pandina стала одним из самых дешевых городских малолитражных автомобилей по совокупным расходам на владение. Для пенсионера, который ищет компактный автомобиль и подсчитывает будущие расходы, это один из вариантов: в сравнении она уступила только электрическому Renault Twingo.

Такой результат приводит немецкий автомобильный клуб ADAC в исследовании стоимости владения самыми маленькими автомобилями, пишет "Телеграф".

Сколько стоит владение Fiat Pandina

В таблице ADAC на весну–лето 2026 года для Fiat Pandina 1.0 GSE Hybrid Pop указаны общие расходы примерно 23 130 гривен в месяц, или 18,5 гривны за километр. Базовая цена этой версии в немецком расчете составляет примерно 742 050 гривен (по ориентировочному курсу 1 евро = 45 гривен).

Самая крупная составляющая месячной суммы – потеря стоимости автомобиля: 8 820 гривен. Эксплуатационные расходы составляют 6 435 гривен, постоянные платежи – 4 770 гривен, обслуживание и шины – 3 105 гривен. Такое распределение показывает, какую часть бюджета забирают пользование машиной и ее постепенное удешевление.

Стоит присмотреться к характеристикам

Выбор комплектации также влияет на итог. Для Pandina 1.0 GSE Hybrid Cross с базовой ценой 944 550 гривен клуб начислил 25 650 гривен ежемесячных расходов, или 20,52 гривны за километр. Для покупателя, который ставит экономию на первое место, показательным является именно результат начальной версии Pop.

Что учли в исследовании

ADAC рассчитывает расходы по одинаковому сценарию: новый автомобиль используют пять лет и за это время преодолевают 75 000 километров. Это соответствует ежегодному пробегу 15 000 километров. В сравнение попадает самая дешевая модификация каждой модельной линейки.

В итоговую сумму входят топливо, долив моторного масла, его замена, технические осмотры, изнашиваемые детали и замена шин. Также учитываются страхование ответственности, полное каско, транспортный налог, мойка и уход. Расход топлива рассчитывают по циклу WLTP, а цены на него берут в среднем за последние три месяца; проценты по финансированию не входят в стандартный расчет.

Подходящий вариант для ежедневных поездок

Для пенсионера с ограниченным автомобильным бюджетом ценность такого сравнения – в более полной картине будущих расходов. Низкая цена в автосалоне и умеренный расход топлива покрывают лишь часть стоимости владения, тогда как страхование, обслуживание и удешевление машины также влияют на общий результат.

Какие характеристики у городской малолитражки

По Fiat, Pandina оснащена двигателем 1.0 HYBRID мощностью 65 л. с., системой мягкого гибрида и передним приводом. Коробка передач – шестиступенчатая механическая. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 5,0 л/100 км, а для Cross – 5,1 л/100 км.

Длина стандартной модели – 3686 мм, высота – 1551 мм. Ширина со сложенными зеркалами составляет 1714 мм, с разложенными – 1882 мм. Это компактный формат для городских поездок; объем багажника – 225 литров. Версия Cross немного больше: 3705 мм в длину и 1605 мм в высоту.

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