В Одесі на ремонт "убитого" житлового будинку витратять космічні гроші: як він виглядає

Аукціон розпочнеться 17 березня

В Одесі хочуть здійснити капітальний ремонт старого житлового будинку за 30 мільйонів гривень. Ця будівля була зведена в середині XIX століття, і ще з далекого 1974 є аварійною.

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті державних тендерів Prozorro. Замовником є Департамент міського господарства Одеської міської ради.

Ремонт проводитиметься по вулиці узвіз Маринеска, 14. Дата оприлюднення інформації – 28 лютого. Початок аукціону – 17 березня поточного року.

Що планують зробити у рамках ремонту:

оновлення електромереж та системи заземлення;

реконструкцію даху;

встановлення нової блискавкозахисної системи;

благоустрій прибудинкової території, включаючи оновлення тротуарного покриття;

заміну інженерних комунікацій.

Що відомо про цей будинок

Будівлю було зведено в середині ХІХ століття. Остаточне завершення робіт посідає 1880-ті роки. Дана споруда відрізняється великою площею забудови, що робить її найбільшою на спуску Маринеска. Про це пише видання Новини. Live.

Будівлю визнали аварійною ще 1974 року, проте розселення чи реставрації досі не було.

Внутрішнє подвір’я будинку, який ремонтуватимуть. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві відремонтують онкодиспансер за гроші ЄС.