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В Одесі на ремонт "убитого" житлового будинку витратять космічні гроші: як він виглядає

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
В Одесі хочуть зробити багатомільйонний ремонт у старому будинку Новина оновлена 03 березня 2025, 16:48
В Одесі хочуть зробити багатомільйонний ремонт у старому будинку. Фото Колаж "Телеграфу" / Architecture.of.Odessa

Аукціон розпочнеться 17 березня

В Одесі хочуть здійснити капітальний ремонт старого житлового будинку за 30 мільйонів гривень. Ця будівля була зведена в середині XIX століття, і ще з далекого 1974 є аварійною.

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті державних тендерів Prozorro. Замовником є Департамент міського господарства Одеської міської ради.

Ремонт проводитиметься по вулиці узвіз Маринеска, 14. Дата оприлюднення інформації – 28 лютого. Початок аукціону – 17 березня поточного року.

Що планують зробити у рамках ремонту:

  • оновлення електромереж та системи заземлення;
  • реконструкцію даху;
  • встановлення нової блискавкозахисної системи;
  • благоустрій прибудинкової території, включаючи оновлення тротуарного покриття;
  • заміну інженерних комунікацій.
Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Що відомо про цей будинок

Будівлю було зведено в середині ХІХ століття. Остаточне завершення робіт посідає 1880-ті роки. Дана споруда відрізняється великою площею забудови, що робить її найбільшою на спуску Маринеска. Про це пише видання Новини. Live.

Будівлю визнали аварійною ще 1974 року, проте розселення чи реставрації досі не було.

Внутрішнє подвір’я будинку, який ремонтуватимуть. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві відремонтують онкодиспансер за гроші ЄС.

Теги:
#Одеса #Закупівлі #Ремонт будинку #Прозорро