В Україні запропонували розширити ініціативу дружини голови Білого дому

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У суботу, 21 листопада, перша леді США Меланія Трамп заявила, що представники США, України та Росії обговорюють нове припинення вогню. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Києву слід висунути контрпропозицію.

Меланія Трамп зробила заяву в ефірі Fox News. Фесенко, своєю чергою, розповів Radio NV, що українській владі слід масштабувати її мирну ініціативу.

"Ми могли б досягти цього дуже швидко, якби Україна та Росія захотіли. Ми вже ведемо переговори, тож, можливо, ще одне припинення вогню настане до Різдва. Я сподіваюся на це", – сказала Меланія Трамп.

Додамо, що США та Україна офіційно відзначають Різдво 25 грудня, у Росії свято припадає на 7 січня.

Що пропонує Фесенко

Фесенко в етері Radio NV зазначив, що Києву не можна відмовлятися від ініціативи Меланії Трамп, але потрібно висунути зустрічні умови замість того, щоб обмежувати обговорення лише однією Костянтинівкою. На його думку, Україні слід самій сформулювати, де і на яких умовах має діяти перемир’я.

"Я вважаю, що потрібно обов’язково наполягати на припиненні вогню по всій лінії фронту щонайменше на Різдво, а бажано й на довший строк. Думаю, цю ідею потрібно обов’язково просувати. Якщо Меланія Трамп хоче продовжити свої ініціативи, потрібно розширити їхній масштаб, щоб це не залишилося лише локальним епізодом", – сказав Фесенко.

Володимир Фесенко

Чому заговорили про Костянтинівку

Переговори можуть стосуватися Костянтинівки Донецької області. Президент Росії Володимир Путін раніше запропонував представникам США організувати там гуманітарну операцію для евакуації мирних жителів за прикладом Олешок (Херсонська область). За даними Донецької обласної адміністрації, станом на 11 листопада в Костянтинівській громаді залишалися 340 цивільних.

Костянтинівка розташована біля лінії бойових дій, де обговорюють можливе перемир’я Джерело: deepstatemap

Військовий оглядач Денис Попович зазначав, що припинення вогню полегшило б евакуацію з міста, де тривають бої. Водночас, за його оцінкою, російські війська можуть використати паузу для перегрупування, як це було зроблено в Олешках.

Як діяло перемир’я в Олешках

Україна та Росія підписали угоди про припинення вогню в районі Олешок Херсонської області 23 жовтня 2026 року. Як повідомив Білий дім, посередницею виступила Меланія Трамп, а метою домовленостей були доставка гуманітарної допомоги та безпечна евакуація мирних жителів.

Режим тиші розпочався 27 жовтня. За час операції до району доставили продукти, питну воду та ліки, а з Олешок евакуювали близько 800 людей.