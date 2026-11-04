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Сметают с полок за секунду: чем новинки от "Мивины" заинтересовали покупателей (видео)

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Новые вкусы Мивины Saucy noodles собрали разные отзывы покупателей
Новые вкусы Мивины Saucy noodles собрали разные отзывы покупателей. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В линейке Saucy noodles появились сырный, грибной и курино-томатный варианты, но отзывы покупателей разделились

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У Мивины появились три новых вида лапши Saucy noodles: со вкусом двойного сыра, грибов со сливками, курицы с томатами. Украинцы уже пробуют новинки и обсуждают их в соцсетях: одни хвалят приправы, другие критикуют лапшу, а сырный вариант, по словам покупательницы, быстро разбирают.

Подробнее расскажет "Телеграф".

Новинки показала пользовательница kitsyunechkaaa в публикации от 19 октября 2026 года. Она опубликовала упаковки грибного и курино-томатного вкусов и спросила читателей, пробовали ли они их уже.

Публикация kitsyunechkaaa с упаковками Мивины со вкусами грибов со сливками и курицы с томатами
Покупатели обсуждают новые вкусы Мивины Saucy noodles

Какие три вкуса появились в продаже

Новые варианты объединяет формат лапши в соусе. На упаковках – разные цветовые акценты: оранжевый для двойного сыра, бирюзовый для грибов со сливками и красный для курицы с томатами.

Сырный вариант уже есть в онлайн-каталоге "Сільпо": лапша Мивина Saucy noodles со вкусом двойного сыра весом 95 г стоит 43,99 грн. Рядом в линейке представлены и другие сочетания – кисло-сладкое, терияки, кунжут с жареной курицей и сладкий чили.

У новинки с курицей и томатами на упаковке есть пометка "в соусе", как и у двух других новых вариантов. Именно этот вкус вызвал больше всего критических отзывов в приведенном обсуждении.

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Где находят новинки и какой вкус разбирают

В ответ на вопрос, где купить новую лапшу, автор поста назвала "Фору". По ее словам, там новинки продавали со скидкой, а без нее цена была выше.

"В "Форе" сейчас со скидкой, дорогие. Еще есть с сыром, но их разбирают за секунду", – написала пользовательница kitsyunechkaaa.

Позже она добавила, что после рекомендаций в комментариях захотела попробовать сырную лапшу, но в ее магазине этот вариант уже раскупили. Пользователь o_lisachka отдельно отметил, что ему понравился сырный вкус, а prokhorenkodmitriy оценил его выше томатного.

Обсуждение сырной Мивины и ответы автора о покупке в "Форе" и распроданном товаре
По словам автора поста, сырную новинку быстро раскупают

Что покупателям понравилось, а что разочаровало

Впечатления от грибной и курино-томатной новинок оказались разными даже у одной покупательницы. Пользовательница iukhimenkoanzhela7683 похвалила сочетание грибов и сливок, но раскритиковала второй вкус и качество самой лапши.

"Грибы со сливками понравились, курица с томатами – полная гадость. Лапша немного плохая, поэтому рекомендация – взять Reeva и эту более вкусную вермишель и приготовить ее с приправой из пакетика Мивины "Грибы со сливками"", – написала пользовательница iukhimenkoanzhela7683.

Комментарии покупателей о приправах, текстуре лапши и неудачном курино-томатном вкусе
Грибной и курино-томатный варианты получили разные оценки покупателей

Автор первоначального поста также пожаловалась на текстуру: по ее словам, лапша быстро превращается в кашу. Пользовательница _tatyana_antonova написала, что курицу с томатами ей было неприятно есть, а сама лапша отличается от обычной Мивины и не понравилась даже в сухом виде.

Похожую претензию высказала пользовательница hxxrtt в посте от 11 октября, к которому добавила упаковку курино-томатной новинки и миску готового блюда. По ее мнению, изменения вкусов, приправ и дизайна не улучшили главное – вкус самой лапши.

Пост hxxrtt с критикой лапши, упаковкой курино-томатной Мивины и миской готового блюда
Среди претензий к новой "Мивине" – вкус и текстура самой лапши

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про орешки с "тараканами": острая новинка из "Авроры" взбудоражила украинцев.

Теги:
#Новинка #Лапша #Мивина