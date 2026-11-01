Як висушити велику ковдру після прання: хитрощі, щоб наповнювач не збився і не засмердівся

Наповнювач сохне довше за чохол, тому перед використанням перевірте середину, кути та ділянки біля швів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Після прання у ванні велика ковдра може довго залишатися вологою всередині. Якщо неправильно її відтиснути й висушити, наповнювач зіб’ється, а ковдра може набути неприємного запаху сирості. Щоб цього не сталося, видаліть зайву воду й подбайте, щоб виріб висихав рівномірно.

Розповідаємо, як сушити велику ковдру після ручного прання, де її розкласти та як перевірити, чи не залишилася волога всередині.

Як прибрати зайву воду без викручування

Після останнього полоскання злийте воду з ванни. Потім обережно натискайте на ковдру руками, щоб відтиснути зайву воду. Не скручуйте її в джгут: пуховий наповнювач і тканина потребують дбайливого поводження без сильного викручування.

Віджимайте ковдру в машині лише тоді, коли це дозволяє виробник, а її розмір і вага відповідають можливостям пральної машини. Що менше води залишиться у виробі, то швидше він висохне.

Дуже мокру пухову ковдру не підвішуйте за один край. Під вагою води тканина розтягується, а наповнювач зміщується вниз. На початку сушіння покладіть ковдру на решітку чи розкладну сушарку або розвісьте на кількох мотузках, щоб вони підтримували її по всій площі.

Де розкласти ковдру та як організувати провітрювання

Розправте ковдру на опорі так, щоб повітря вільно проходило і згори, і знизу. У квартирі виберіть добре провітрюване місце. Вентилятор допоможе циркулювати повітрю, а осушувач знизить вологість у приміщенні.

Ковдру важливо повністю просушити Джерело: згенеровано ШІ, "Телеграф"

На балконі чи надворі сушіть ковдру в суху погоду, захистивши її від тривалого прямого сонця. Не кладіть виріб просто на гарячу батарею: зовнішня тканина висохне швидше за внутрішні шари, а місцеве нагрівання може пошкодити матеріали. Сушарку поставте неподалік від джерела тепла, залишивши місце для руху повітря.

Час від часу перевертайте ковдру й розправляйте її. Якщо вона пухова, обережно розминайте грудочки пальцями крізь тканину та розподіляйте наповнювач у кожній секції. Під час сушіння на повітрі перевертайте ковдру кожні кілька годин, щоб волога не затримувалася в окремих місцях.

Як перевірити, чи висох наповнювач

Перед використанням промацайте

середину ковдри

кути

місця біля швів

ділянки, де зібралося найбільше наповнювача

Вони не мають бути вологими чи холодними на дотик. Якщо в пуховій ковдрі залишилися щільні грудочки, вона помітно важка або пахне сирістю, сушіння потрібно продовжити.

Перевірити ковдру точніше допоможе вага до прання та після сушіння. Якщо ви заздалегідь зважили сухий виріб, а тепер він важить більше, у ньому залишилася вода.

Скільки триватиме сушіння, залежить від

товщини ковдри

вологості повітря

способу сушіння

Пуховому виробу іноді потрібна доба чи більше. Якщо окремі ділянки ще сирі, залиште ковдру сушитися ще на кілька годин. Прибирайте її в шафу тільки повністю сухою і не запаковуйте надовго у вологому чи непровітрюваному місці.

Раніше "Телеграф" ділився хитрістю, як розвісити штани на сушарці, щоб вони не займали багато місця.