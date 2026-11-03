Прилітають раз на 8-10 років: птахів із Сибіру помітили в Україні (фото)

Незвичні гості потрапили на камеру в київському ботсаду

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Біолог, натураліст і фотограф дикої природи Олег Марцун 31 жовтня вперше зустрів горіхівок крапчастих сибірського підвиду в київському Ботанічному саду імені Гришка. Цієї осені вони масово з’явилися далеко за межами звичного ареалу: в Україні їх спостерігають від Полісся до південних областей.

Про свою зустріч із пернатими гостями Марцун розповів у Facebook.

Як біолог знайшов горіхівок у Києві

До поїздки натураліст шукав птахів у лісах і парках, але безрезультатно. У п’ятницю ввечері він побачив повідомлення про їхню появу в столиці, а вже наступного ранку вирушив до Києва. На місці нарахував щонайменше шість особин; частина трималася на ділянках, де спостерігати за ними було складніше.

"Для мене це була перша зустріч із цим видом, тож емоцій вистачало. Сибірські мандрівниці виявилися напрочуд довірливими й дозволяли наближатися на цілком пристойну для фотографа відстань", – розповів Марцун.

Горіхівки переважно годувалися на землі, дістаючи їжу з підстилки. Згодом фотограф помітив двох птахів на туях, де вони шукали та поїдали насіння. Горіхівки всеїдні, проте насіння хвойних дерев становить важливу частину їхнього раціону.

Сибірська крапчаста горіхівка в Києві. Фото: Олег Марцун

Сибірська крапчаста горіхівка в Києві. Фото: Олег Марцун

Чому сибірські птахи вирушають на захід

Масове неперіодичне переміщення птахів далеко за межі звичного ареалу називають інвазією. Приблизно раз на 8–10 років сибірські горіхівки вирушають на захід, долаючи тисячі кілометрів від рідних лісів. Цієї осені повідомлення про зустрічі з ними надходили з різних регіонів України: птахів помічали в парках, на подвір’ях і дачах.

Сибірська крапчаста горіхівка в Києві. Фото: Олег Марцун

"Причини таких переселень остаточно не з’ясовані, але найчастіше їх пов’язують із неврожаєм насіння хвойних дерев, передусім кедрової сосни, а також зі змінами чисельності самих птахів", – пояснив натураліст.

Сибірська крапчаста горіхівка в Києві. Фото: Олег Марцун

Інвазії не мають сталого графіка, на відміну від регулярних сезонних міграцій. Їхня інтенсивність залежить від доступності корму, погодних умов і чисельності популяцій. Такі переміщення особливо характерні для птахів, які живляться насінням хвойних дерев: коли їжі в місцях гніздування бракує, вони вирушають далеко на захід і південь.

Сибірська крапчаста горіхівка в Києві. Фото: Олег Марцун

Ще однією знахідкою стали шишкарі

У Києві Марцун також зустрів зграйку шишкарів. За його словами, цьогоріч у них теж відбувається інвазія, тож хвойні ліси та парки приймають гостей із північних країв. Шишкарі мають дзьоб із перехрещеними кінчиками, завдяки якому дістають насіння з хвойних шишок.

Цієї осені птахоспостерігачі фіксують масові переміщення також чечіток, чижів і чорних синиць. Подібні явища спостерігають в інших європейських країнах, а поява незвичних пернатих в Україні є частиною ширшого міграційного процесу.

Для біолога зустріч із горіхівками стала поповненням особистого списку побачених видів. Натураліст також планує зробити сибірську гостю героїнею майбутніх оповідок своєї книги "Полювання на дива".

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