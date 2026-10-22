Поки Грицик та Одарка у вирії: які "квартиранти" гостюють в знаменитому гнізді під Пирятином

Поки "господарі" відсутні, за їхнім домом наглядають "сусіди"

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Найвідоміша в Україні пара лелек Грицик та Одарка відлетіла зимувати у вирій. Проте життя в їхньому гнізді біля Пирятина на Полтавщині не зупиняється ні на мить.

Про це розповідається на YouTube-каналі "Лелека Грицько". Домівка лелек приваблює найрізноманітніших "гостей".

У національному парку "Пирятинський" науковці вивчають життя білих лелек за допомогою онлайн-камери. Завдяки цілодобовому стріму фахівці мають змогу детально вивчати особливості поведінки птахів та, хто саме навідується їхнє господарство, поки господарі відсутні.

То до гнізда час від часу навідуються цікаві горобці та синички. Вони по-діловому його оглядають ніби шукаючи, де Грицько ще влітку "кабель заховав".

Місцевий сивий дятел також навідується до житла лелек. Він, присівши на краю, уважно розглядає кожну цілину в пошуках поживи.

Якось весела синичка завітала в господарство Грицика та Одарки. Вона відрізняється від інших світлою плямою на голові. Але, як з'ясувалось, це не пляма, а гуля. Тож, ймовірно, пташка хворіє на пташину віспу. Проте, попри хворобу, птах поводиться жваво та активно шукає, чим тут можна поживитись.

Завдяки камері можна побачити, що на дорозі, де навесні любила гуляти Одарка, з'являється великий чорний птах — ймовірно, крук. Він не просто вирішив відпочити, а полює на земляних черв'яків, які місцями переповзають дорогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лелеченята Грицька та Одарки змусили похвилюватися українців через їхній перший політ.