Чому японці ніколи не взуваються стоячи: просте правило, яке може вас врятувати

В їхніх оселях завжди є спеціальне місце, щоб присісти, надягаючи взуття

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Японці завжди сидять, коли взуваються, щоб уникнути ризику падіння. В їхніх помешканнях завжди передбачено місце для сидіння під час надягання взуття.

"Телеграф" розповідає про просту побутову звичку жителів Японії, яка захистить від травматизації. У японському помешканні для того, щоб присісти під час взування, використовують сходинку між передпокоєм і житловою частиною, або ставлять окремий стілець. Так не доведеться нахилятися до взуття й балансувати на одній нозі.

Чому небезпечно взуватися на одній нозі

Коли людина підіймає одну ногу, щоб натягнути черевик, уся вага тіла припадає на іншу. Нахил уперед зміщує центр тяжіння, а зайняті руки заважають швидко спертися. Важка куртка чи сумка роблять рух іще незручнішим. Виникає високий ризик падіння.

Взуватися чи зав'язувати шнурки стоячі на одній нозі - ризиковано. Фото: https://www.magnific.com

Навіщо в японському передпокої сходинка

Традиційний японський вхід відділяє вуличну частину оселі від житлової. Унизу розташована зона, куди заходять у взутті, вище – підлога кімнат. На межі є край піднятої підлоги, на який можна сісти.

Таке планування пов’язане з будівництвом у спекотному й вологому кліматі: простір під підлогою допомагав захистити її від вогкості. Перепад висоти водночас позначав межу, за якою залишали вуличне взуття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що традиційні шафи та дзеркала у передпокої — вчорашній день. Як виглядає стильний вхід в дім.