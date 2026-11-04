Не викидайте морквяне бадилля: як використати його в домашньому господарстві

Із зелені готують песто, приправи й заправки, а залишки йдуть у компост

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Морквяне бадилля їстівне: його додають до супів, салатів і зелених соусів. Для кухні відбирають свіже листя, а побутовий спосіб використання зелені – компостування.

Фахівці Каліфорнійського університету пояснюють, що листя домашньої моркви можна використовувати там, де зазвичай додають петрушку чи схожу зелень. Один із запропонованих ними варіантів – гремолата, подрібнена приправа з морквяного листя, часнику та лимонної цедри.

Як вимити й зберігати зелень

Для страв вибирайте свіже, яскраво-зелене бадилля. Сухі та пожовклі листки видаліть. Нижні товсті стебла також слід відкинути, а ніжні частини можна залишити – таку підготовку рекомендують у Іллінойському університеті.

Бадилля моркви можна використовувати. Фото: magnific.com

Ретельно промийте зелень, щоб прибрати залишки ґрунту. Після миття струсіть зайву воду й обережно промокніть листя рушником або скористайтеся сушаркою для салату. Перед подрібненням для гремолати дайте йому повністю висохнути.

Вимите та висушене бадилля зберігайте в холодильнику кілька днів. Якщо не плануєте використати його за цей час, зелень можна заморозити. Готову гремолату найкраще додавати до їжі того самого дня; залишки можна накрити й залишити в холодильнику на ніч.

Що приготувати з морквяного бадилля

Песто та інші зелені соуси. Подрібніть бадилля в блендері з оливковою олією, часником, тертим сиром і насінням. Інший варіант – використати морквяну зелень та волоські горіхи замість базиліку й кедрових горішків. Песто пасує до макаронів, тостів і овочів, приготованих на грилі.

Соус песто. Фото: magnific.com

Супи, бульйони та салати. Дрібно нарізане листя додавайте до овочевого чи м’ясного супу на останніх хвилинах приготування або використовуйте під час варіння бульйону. Свіжою зеленню можна доповнити салат, крем-суп чи бутерброд. Її смак пряний, із легкою гіркотою, тому починайте з невеликої кількості.

Сирні та йогуртові заправки. Подрібнене бадилля змішуйте з йогуртом, сиром або вершковим сиром. Така зелена добавка підходить до тостів і смажених овочів. Ще один спосіб використання – замінити нею петрушку в чимічурі, соусі до м’яса та риби.

Гремолата без блендера. Візьміть велику жменю морквяного листя, один великий зубчик часнику та чайну ложку дрібно натертої лимонної цедри. Спочатку грубо наріжте листя й часник, потім з’єднайте все на дошці та посічіть ножем. Приправою посипають м’ясо, птицю, рибу й овочі або додають її до салатів із помідорами.

Побутове використання: бадилля для компосту

Зелень, яку не використовуєте на кухні, можна відправити в компост. Саме такий спосіб використання бадилля після збирання врожаю рекомендує Мерілендський університет. Це окреме господарське застосування рослинних залишків.

Відрізайте бадилля від коренеплодів одразу після збирання. Відокремлення зелені зменшує втрату вологи з моркви й допомагає їй залишатися хрусткою. Далі листя можна розподілити за призначенням: відібране для їжі підготувати до зберігання, решту – додати до компосту.

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