Скільки моркви треба класти в бульйон: названо точну кількість
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Морква може як покращити смак страви, так і зіпсувати її
Морква вважається найзвичайнішим овочем у бульйоні. Але саме від її кількості залежить, чи вийде суп по-справжньому смачним, чи перетвориться на нудотно-солодку страву. Якщо додати мало моркви, бульйон вийде блідим і невиразним, забагато — він віддаватиме солодкістю, яка абсолютно недоречна в наваристому м'ясному супі.
"Телеграф" розповідає, скільки моркви треба додавати в бульйон, щоб він вийшов збалансованим на смак.
Як морква впливає на смак бульйону
Морква недарма вважається одним із базових овочів для бульйону нарівні з цибулею та селерою. Вона віддає супу характерний золотистий відтінок і м'яку солодкість, а заодно збагачує його бета-каротином, вітаміном C і калієм. Але під час варіння природні цукри моркви поступово переходять у бульйон. У поєднанні з ніжним смаком курки чи індички цей ефект може стати занадто нав'язливим і перебити основний, м'ясний смак страви.
Скільки моркви класти в бульйон
Експерти порталу Onet.pl при додаванні моркви радять орієнтуватися на кількість м'яса в бульйоні. Перевірене практикою співвідношення має такий вигляд:
- на 1 кг м’яса — одна середня морква або дві невеликі;
- на 2 кг м’яса — кількість можна збільшити до двох-трьох штук, але не більше, щоб смак м’яса залишався головним;
- на каструлю бульйону об’ємом 4-5 літрів води достатньо двох-трьох морквин середнього розміру.
Якщо бульйон вариться зі змішаних видів м'яса, кількість моркви можна трохи збільшити, оскільки насичений смак яловичини чи свинини легко "витримає" додаткову солодкість. А от із бульйоном виключно з птиці варто бути обережнішими, бо його найлегше пересолодити.
Що робити, якщо бульйон вийшов надто солодким
Якщо моркви в каструлі виявилося забагато, а бульйон уже набув нудотного присмаку, ситуацію ще можна виправити:
- Додайте шматочок селери або петрушки. Їхній різкіший, пікантний смак добре врівноважує надлишок цукру від моркви.
- Додайте дрібку солі або трохи соєвого соусу. Це не тільки знижує відчуття солодкості, а й надає бульйону глибини смаку.
- Обсмажте половину цибулини на сухій пательні до легкої гірчинки та додайте в каструлю. Природна гіркота цибулі збалансує надмірну солодкість.
Якщо нічого з перерахованого не допомагає, бульйон можна злегка розбавити окропом і досолити на смак. Але важливо не перестаратися, щоб не зіпсувати консистенцію супу.