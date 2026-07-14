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Скільки моркви треба класти в бульйон: названо точну кількість

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Наваристий бульйон
Наваристий бульйон. Фото Колаж "Телеграфу"

Морква може як покращити смак страви, так і зіпсувати її

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Морква вважається найзвичайнішим овочем у бульйоні. Але саме від її кількості залежить, чи вийде суп по-справжньому смачним, чи перетвориться на нудотно-солодку страву. Якщо додати мало моркви, бульйон вийде блідим і невиразним, забагато — він віддаватиме солодкістю, яка абсолютно недоречна в наваристому м'ясному супі.

"Телеграф" розповідає, скільки моркви треба додавати в бульйон, щоб він вийшов збалансованим на смак.

Як морква впливає на смак бульйону

Морква недарма вважається одним із базових овочів для бульйону нарівні з цибулею та селерою. Вона віддає супу характерний золотистий відтінок і м'яку солодкість, а заодно збагачує його бета-каротином, вітаміном C і калієм. Але під час варіння природні цукри моркви поступово переходять у бульйон. У поєднанні з ніжним смаком курки чи індички цей ефект може стати занадто нав'язливим і перебити основний, м'ясний смак страви.

Скільки моркви класти в бульйон

Експерти порталу Onet.pl при додаванні моркви радять орієнтуватися на кількість м'яса в бульйоні. Перевірене практикою співвідношення має такий вигляд:

  • на 1 кг м’яса — одна середня морква або дві невеликі;
  • на 2 кг м’яса — кількість можна збільшити до двох-трьох штук, але не більше, щоб смак м’яса залишався головним;
  • на каструлю бульйону об’ємом 4-5 літрів води достатньо двох-трьох морквин середнього розміру.

Якщо бульйон вариться зі змішаних видів м'яса, кількість моркви можна трохи збільшити, оскільки насичений смак яловичини чи свинини легко "витримає" додаткову солодкість. А от із бульйоном виключно з птиці варто бути обережнішими, бо його найлегше пересолодити.

Морква надає бульйону солодкість та колір. Фото: Pixabay

Що робити, якщо бульйон вийшов надто солодким

Якщо моркви в каструлі виявилося забагато, а бульйон уже набув нудотного присмаку, ситуацію ще можна виправити:

  • Додайте шматочок селери або петрушки. Їхній різкіший, пікантний смак добре врівноважує надлишок цукру від моркви.
  • Додайте дрібку солі або трохи соєвого соусу. Це не тільки знижує відчуття солодкості, а й надає бульйону глибини смаку.
  • Обсмажте половину цибулини на сухій пательні до легкої гірчинки та додайте в каструлю. Природна гіркота цибулі збалансує надмірну солодкість.

Якщо нічого з перерахованого не допомагає, бульйон можна злегка розбавити окропом і досолити на смак. Але важливо не перестаратися, щоб не зіпсувати консистенцію супу.

Теги:
#Морква #бульйон #Лайфхак