Скільки моркви треба класти в бульйон: названо точну кількість

Морква може як покращити смак страви, так і зіпсувати її

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Морква вважається найзвичайнішим овочем у бульйоні. Але саме від її кількості залежить, чи вийде суп по-справжньому смачним, чи перетвориться на нудотно-солодку страву. Якщо додати мало моркви, бульйон вийде блідим і невиразним, забагато — він віддаватиме солодкістю, яка абсолютно недоречна в наваристому м'ясному супі.

"Телеграф" розповідає, скільки моркви треба додавати в бульйон, щоб він вийшов збалансованим на смак.

Як морква впливає на смак бульйону

Морква недарма вважається одним із базових овочів для бульйону нарівні з цибулею та селерою. Вона віддає супу характерний золотистий відтінок і м'яку солодкість, а заодно збагачує його бета-каротином, вітаміном C і калієм. Але під час варіння природні цукри моркви поступово переходять у бульйон. У поєднанні з ніжним смаком курки чи індички цей ефект може стати занадто нав'язливим і перебити основний, м'ясний смак страви.

Скільки моркви класти в бульйон

Експерти порталу Onet.pl при додаванні моркви радять орієнтуватися на кількість м'яса в бульйоні. Перевірене практикою співвідношення має такий вигляд:

на 1 кг м’яса — одна середня морква або дві невеликі;

на 2 кг м’яса — кількість можна збільшити до двох-трьох штук, але не більше, щоб смак м’яса залишався головним;

на каструлю бульйону об’ємом 4-5 літрів води достатньо двох-трьох морквин середнього розміру.

Якщо бульйон вариться зі змішаних видів м'яса, кількість моркви можна трохи збільшити, оскільки насичений смак яловичини чи свинини легко "витримає" додаткову солодкість. А от із бульйоном виключно з птиці варто бути обережнішими, бо його найлегше пересолодити.

Морква надає бульйону солодкість та колір. Фото: Pixabay

Що робити, якщо бульйон вийшов надто солодким

Якщо моркви в каструлі виявилося забагато, а бульйон уже набув нудотного присмаку, ситуацію ще можна виправити:

Додайте шматочок селери або петрушки. Їхній різкіший, пікантний смак добре врівноважує надлишок цукру від моркви.

Їхній різкіший, пікантний смак добре врівноважує надлишок цукру від моркви. Додайте дрібку солі або трохи соєвого соусу. Це не тільки знижує відчуття солодкості, а й надає бульйону глибини смаку.

Це не тільки знижує відчуття солодкості, а й надає бульйону глибини смаку. Обсмажте половину цибулини на сухій пательні до легкої гірчинки та додайте в каструлю. Природна гіркота цибулі збалансує надмірну солодкість.

Якщо нічого з перерахованого не допомагає, бульйон можна злегка розбавити окропом і досолити на смак. Але важливо не перестаратися, щоб не зіпсувати консистенцію супу.