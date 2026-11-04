Не выбрасывайте морковную ботву: как использовать ее в домашнем хозяйстве

Из зелени готовят песто, приправы и заправки, а остатки идут в компост

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Морковная ботва съедобна: ее добавляют к супам, салатам и зеленым соусам. Для кухни отбирают свежие листья, а бытовой способ использования зелени – компостирование.

Специалисты Калифорнийского университета объясняют, что листья домашней моркови можно использовать там, где обычно добавляют петрушку или похожую зелень. Один из предложенных ими вариантов – гремолата, измельченная приправа из морковных листьев, чеснока и лимонной цедры.

Как вымыть и хранить зелень

Для блюд выбирайте свежую, ярко-зеленую ботву. Удалите сухие и пожелтевшие листья. Нижние грубые стебли также надо удалить, а нежные части можно оставить – такую подготовку рекомендуют в Иллинойском университете.

Ботву моркови можно использовать. Фото: magnific.com

Тщательно промойте зелень, чтобы убрать остатки земли. После мытья стряхните лишнюю воду и осторожно промокните листья полотенцем, или воспользуйтесь сушилкой для салата. Перед измельчением для гремолаты дайте ей полностью высохнуть.

Чистую и сухую ботву можно хранить в холодильнике несколько дней. Если вы не планируете использовать ее за это время, зелень можно заморозить. Готовую гремолату лучше употребить в тот же день; остатки можно накрыть и оставить в холодильнике на ночь.

Что приготовить из морковной ботвы

Песто и другие зеленые соусы. Измельчите ботву в блендере с оливковым маслом, чесноком, тертым сыром и семечками. Другой вариант – использовать морковную зелень и грецкие орехи вместо базилика и кедровых орешков. Песто подходит к макаронам, тостам и овощам, приготовленным на гриле.

Соус песто. Фото: magnific.com

Супы, бульоны и салаты. Мелко нарезанные листья добавляйте в овощной или мясной суп на последних минутах приготовления или используйте во время варки бульона. Свежей зеленью можно дополнить салат, крем-суп или бутерброд. Ее вкус пряный, с легкой горечью, поэтому начинайте с небольшого количества.

Творожные и йогуртовые заправки. Измельченную ботву смешивайте с йогуртом, сыром или сливочным сыром. Такая зеленая добавка подходит к тостам и жареным овощам. Еще один способ использования – заменить ею петрушку в чемичури, соусе к мясу и рыбе.

Гремолата без блендера. Возьмите большую горсть морковных листьев, один большой зубчик чеснока и чайную ложку мелко натертой лимонной цедры. Сначала грубо нарежьте листья и чеснок, затем соедините все на доске и порубите ножом. Приправой посыпают мясо, птицу, рыбу и овощи или добавляют в салаты с помидорами.

Бытовое использование: ботва для компоста

Зелень, которую не используете на кухне, можно отправить в компост. Именно такой способ использования ботвы после сбора урожая рекомендует Мэрилендский университет. Это отдельное хозяйственное применение растительных остатков.

Отрезайте ботву от корнеплодов сразу после уборки. Удаление зелени уменьшает потерю влаги из моркови и помогает ей оставаться хрустящей. Далее листья можно распределить по назначению: отобранные для еды подготовить к хранению, остальные – добавить в компост.

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