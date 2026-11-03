10,2 млн на торгах, 3,32 млн у підсумку: як компанії з орбіти Богельських отримували бурштинові ділянки

Чому фірми, упіймані АМКУ на змові, продовжують видобувати бурштин

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На аукціоні за право видобутку "сонячного каменю" на ділянці "Західна перша" фінальна ставка злетіла до астрономічних 10,2 млн грн. Проте компанія-переможець, яка запропонувала ці гроші, платити відмовилася. Наступний учасник, що посів друге місце, – ТОВ "БурПром" – забрав спецдозвіл за ціною втричі дешевшою. І таку тенденцію, що простежується й на інших торгах і виглядає, як схема, "впритул" не помічає ні регулятор, ні правоохоронні органи.

Журналісти видання "Телеграф" з’ясували: компанії, що на момент проведення торгів де-факто були автономними, згодом опинилися під контролем бізнес-групи "Амбер Гальбін" рідних братів Олега та Ярослава Богельських. Антимонопольний комітет України (АМКУ) лише за п’ять років кваліфікував цю схему як антиконкурентні узгоджені дії, що спотворили результати торгів.

Як компанії, спіймані антимонопольниками на маніпуляціях на ProZorro.Продажі, примудряються ухилятися від штрафів, скуповувати нові родовища та чому на це закриває очі вище керівництво Державної служби геології та надр України — у новому розслідуванні "Телеграфу".

Як розіграли "Західну першу": класична двоходівка на ProZorro

Детальний аналіз протоколу аукціону щодо ділянки "Західна перша", матеріалів розслідування АМКУ та реєстраційних документів дозволяє відновити механіку торгів та змін власників, що дозволило групі "Амбер Гальбін" взяти видобуток бурштину під свій контроль.

Крок 1. На торги зайшли три компанії – ТОВ "Екоцентрресурс", ТОВ "Земресурсінвест" та ТОВ "БурПром". Всі відразу зробили високі ставки, найвищу – у розмірі 10,2 млн грн (більше у 64 рази початкової ціни у 158,9 тис. грн) запропонувало ТОВ "Екоцентрресурс".

Торги щодо ділянки "Західна перша"

Крок 2. Проте переможець відмовився підписувати протокол та платити переможну суму. За процедурою право на ліцензію перейшло до фірми, що зробила другу ставку – ТОВ "БурПром". От тільки вона була втричі менша від переможної – і складала 3,32 млн грн.

Варто відзначити, що на момент проведення аукціону восени 2020 року ці структури юридично виглядали як абсолютно автономні гравці. Тільки ТОВ "Земресурсінвест" було оформлене на Ярослава Богельського (молодшого з братів), тоді як ТОВ "Екоцентрресурс" та ТОВ "БурПром" числилися на проміжних засновниках і номіналах. Офіційна перереєстрація цих компаній на Олега Богельського та Ольгу Рудьковську (родичку колишнього міністра транспорта) відбулася протягом наступних трьох років.

І вже коли всі три підприємства де-факто опинилися під контролем групи "Амбер Гальбін", Антимонопольний комітет України визнав, що на аукціоні мала місце змова. Відбулося це аж восени 2025 року. Доказами афілійованості "Екоцентрресурс" та "Земресурсінвест" стали, на думку Західного міжобласного територіального відділення АМКУ: видача довіреності одній і тій же особі (Миколі Котнюку), подача заявки й вхід до банківських систем з однакових IP-адрес, сканування документів на одному сканері та сплата гарантійних внесків з різницею у 6 хвилин.

За такі дії Комітет наклав на ТОВ "Земресурсінвест" та ТОВ "Екоцентрресурс" штрафи у розмірі 68 тис. грн та 1 800 грн відповідно. Проте власник спецдозволу на ділянку "Західна Перша" – ТОВ "БурПром" як-то кажуть лишився при своїх і продовжує видобуток.

Інша тактика: тихе змагання з мінімальними ставками

Якщо на аукціоні по "Західній першій" учасники використали схему агресивного розгону ціни із наступною відмовою "автора" найвищої ставки, то на ділянках "Калюжна" та "Варварівська друга" застосували протилежний маневр — "тихий розіграш" за мінімальною ціною.

Ділянка "Калюжна" (2021 рік): У торгах змагалися вже знайоме ТОВ "Земресурсінвест" та ТОВ "Потенціал-Полісся". При стартовій ціні у 336,6 тис. грн компанії підняли ставки лише на 15,4 та 10,4 тис. грн і тримали їх всі три раунди. Спецдозвіл в результаті відійшов ТОВ "Земресурсінвест".

Пізніше Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ зафіксувало таку пасивність, і незначна різниця в пропозиціях не була випадковою. Адже учасники заходили до електронної системи торгів з однакових IP-адрес, синхронно коригували свої ставки та мали спільних представників. У листопаді 2025 року АМКУ оштрафував обидві компанії на 204 тис. грн кожну. Як і у випадку з іншими компаніями на момент винесення рішення ТОВ "Потенціал-Полісся" вже перебувало у власності Олега Богельського та Ольги Рудьковської (через ТОВ "Гальбин Інвест Груп" та ТОВ "Захід Інвест Актив").

Ділянка "Варварівська друга" (2021 рік): Сюди подали заявки ТОВ "Західкапіталінвест" та знову ТОВ "Земресурсінвест" – обидві вже входили до групи "Амбер Гальбін". Їхні стартові цінові пропозиції відрізнялися всього на 100 гривень, а протягом усіх трьох раундів учасники не зробили жодного кроку на підвищення. Лот фактично без боротьби відійшов ТОВ Земресурсінвест". Результат — черговий доведений сговор та штраф від Західного МТВ АМКУ по 61 тис. грн на кожну структуру.

До речі, час проведення описаних аукціонів припадає на період, коли Державну службу геології та надр України очолював Роман Опімах (призначений у листопаді 2019, звільнений у листопад 2024 року). Цього посадовця регулярно критикували громадські активісти та народні депутати України якраз за непрозорий розподіл ліцензій на користування українськими надрами та лобіювання інтересів олігархів.

Що сталося після рішень АМКУ: штрафний саботаж у судах

Загальна сума нарахованих АМКУ штрафів перевищила півмільйона гривень. Однак жодної гривні із цих штрафів до Державного бюджету України наразі не сплачено. Фірми відмовилися від добровільного розрахунку й перенесли протистояння у зали судів.

У самій групі компаній це підтвердили і уточнили, що ТОВ "Земресурсінвест" добивається скасування рішення по "Західній першій" (справа № 914/3712/25), а ТОВ "Потенціал-Полісся" оскаржує рішення щодо ділянки "Калюжна" у Господарському суді Харківської області (справа № 922/55/26).

Співзасновник групи компаній Олег Богельський у своїй відповіді "Телеграфу" наголосив, що підприємства діяли виключно в межах закону. "Усі процедури аукціонів проходили відкрито на ProZorro. Ми вважаємо рішення територіальних відділень АМКУ помилковими, тому звернулися до суду. Саме судова гілка влади має поставити остаточну крапку в обґрунтованості цих штрафів", – наголосив бізнесмен.

Поки тривають затяжні судові процеси, виконання рішень АМКУ та блокування фірм фактично поставлені на юридичну паузу, що дозволяє пулу "Амбер Гальбін" зберігати операційну стабільність і продовжувати легальний видобуток на коштовних поліських родовищах.

Три схеми розіграшу надр ProZorro. Інфографіка "Телеграфу"

Який бізнес стоїть за цими компаніями: родинний тандем та 10+ ТОВ

За глянцевим фасадом офіційного бренду ambergalbin.com, який презентує ювелірні крамниці та легальний видобуток, прихована розгалужена корпоративна мережа, що налічує понад 10 окремих юридичних осіб. Ролі в родинному тандемі чітко розподілені: 43-річний старший брат Олег Богельський є публічним обличчям та ідеологом, тоді як молодший Ярослав Богельський воліє залишатися у тіні.

Група братів Богельських

Під їхнім прямим або опосередкованим контролем перебувають вже згадані ТОВ "Потенціал-Полісся", ТОВ "Земресурсінвест", ТОВ "БурПром", ТОВ "Західземресурс", а також ТОВ "Захід Інвест Актив", ТОВ "Агромехтрейд", ТОВ "Кністер Груп" та інші. Сам Олег Богельський пояснює таку дробність виключно "географією ділянок надр у різних громадах для сплати місцевих податків".

Олег Богельський (ліворуч)

Про фінансовий розмах братів красномовно свідчить масштабний спільний автопарк, який налічує 27 одиниць техніки. У реєстрах за ними значаться преміальні позашляховики та седани: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX 470, BMW X5, BMW 520D, VW Golf, а також важкі автокрани та пасажирські автобуси.

Окрім бурштину, брати активно експансують в інші ніші: вони контролюють аграрні підприємства (ТОВ "Веларус", ТОВ "Захід-Агро-Інвест"), ремонт обладнання (ТОВ "Технопарк "Залісся", ТОВ "Георельєф-Північ") та навіть власну пресу (ТОВ "Полісся Медіа"). Також вони володіють ПрАТ "Каштан" — великим гранітним кар'єром на Житомирщині, який раніше належав родині колаборанта Володимира Сальдо та росіянам, але був викуплений компанією Ярослава Богельського за 5,91 млн грн на приватизаційному аукціоні ФДМУ після конфіскації ВАКС.

Для Олега Богельського такий зліт — це колосальний фінансовий прорив. Адже 16 років тому його біографія виглядала геть інакше: у червні 2010 року Рівненський міський суд засудив його до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію підпільної нарколабораторії з виготовлення та збуту метамфетаміну в складі організованої злочинної групи (справа № 1-402/10). Вже у 2021 році Богельський намагався через суд достроково зняти цю судимість (справа № 1-в/569/117/21), зачищаючи темні плями минулого.

Нові ділянки: що відомо про свіжу конкуренцію

Попри шлейф доведених АМКУ сговорів, структури Богельських продовжують заходити на нові державні аукціони. Проте характер торгів у 2026 році викликає нові запитання щодо наявності реальної конкуренції. При цьому підхід, здається, не змінюється на фоні кадрових перестановок у Держгеонадрах, які з кінця січня по середину травня очолював Леонід Музикус (після звільнення попереднього очільника Олега Гоцинця), а відтоді т.в.о. голови відомства є Сергій Власенко.

Ділянка "Кривицька перша" (Сарненський район, осінь 2026 року)

Перемогу на торгах здобуває ТОВ "Агромехтрейд" (бенефіціар – Ярослав Богельський) із фінальною ставкою у 14 001 000 грн. Його конкурентами виступали три нібито незалежні фірми: ТОВ "Захід Гранд Капітал" Олексія Шаламая та Романа Русілова, ТОВ "Поліська видобувна компанія" Ольги Соломчук та ТОВ "Стонс Актив" Дар’ї Руденко.

Попри різних власників, учасники торгів де-факто ділилися на пари із дзеркальною поведінкою: Соломчук та Руденко зупинилися у другому раунді з різницею в одну тисячу гривень (9 501 000 грн проти 9 500 000 грн), а у фіналі Шаламай та Русілов зафіксували пропозицію на рівні 14 000 000 грн. У підсумку компанія Богельського виграла аукціон, перебивши ставку останнього суперника на мінімально можливий крок у ту саму тисячу гривень.

Торги щодо ділянки "Кривицька перша"

Ділянка "Грицьки-2"

Під час першої спроби у березні 2026 року перемогу здобуло ТОВ "Голден Вел" (власник Тимур Шевченко) зі ставкою 8 000 001 грн, перебивши ТОВ "Гід Груп" (належить Олегу Ковалю) на 1 гривню. Структура Ярослава Богельського (ТОВ "Агромехтрейд") також брала участь, але тримала пасивну позицію зі ставкою 6 млн грн. Проте обидва лідери відмовилися від оплати та підписання протоколу, втративши гарантійні внески.

На повторних торгах у травні 2026 року за спецдозвіл конкурували лише ТОВ "Агромехтрейд" та ТОВ "Захід-Метал" (належить Валерії Дерінг). Ставки робили мінімальні, в результат перемогла пропозиція фірми Богельського у 3,8 млн грн (лише на 562,8 тис. грн вище стартової). І це у 2,1 раза дешевше від переможної ціни першого аукціону і 1,55 раза нижче від власної ставки на ньому.

Торги щодо ділянки "Грицьки-2"

На додачу у травні 2025 року група Богельських (через ТОВ "Захід Інвест Актив") стає власником вже готових великих активів. Зокрема, викупає у засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи компанію ТОВ "Сонячне ремесло", яка видає понад 2,5 тонни бурштину на рік.

Щоб остаточно цементувати ринок, у січні 2026 року компанії братів створили Асоціацію "Видобувників бурштину України" (очолив Михайло Столярець), яка об'єднала 11 профільних фірм. Альянс сукупно контролює вже 33 бурштинові ділянки. Журналістський аналіз засновників виявив, що майже всі ці 11 фірм контролюються Богельськими або безпосередньо, або через партнерів.

Окрема справа: Спецслужба проти "Амбер Гальбін" чи внутрішні розборки?

Окремим, ізольованим треком у бурштиновій історії йде гучна кримінальна справа, де самі бізнесмени Богельські офіційно зафіксовані як потерпіла сторона, що здала силовиків антикорупційним органам. За даними наших джерел, цей кейс міг стати інструментом, за допомогою якого нове керівництво СБУ зачищало команду своїх попередників.

Хронологія подій, за матеріалами ДБР, виглядає так:

Акт 1. "Гачок": У січні 2025 року Слідче управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області відкриває кримінальне провадження № 42025110000000024 за ст. 201 КК України, звинувативши фірми Богельських у нібито контрабанді бурштину та нарахувавши державі збитки на 74 млн грн.

Акт 2. Ультиматум: За версією слідства, справа відкривалася з метою фінансового тиску. Заступник начальника київського главку СБУ полковник Олег Токарчук через цивільного посередника Андрія Авдієвського висунув ультиматум: за закриття справи бізнесмени мали сплатити хабар у розмірі від 600 до 620 тисяч доларів США.

Акт 3. Затримання: Полковник СБУ обіцяв "зменшити" суму офіційних збитків держави з 74 млн грн до символічного 1 мільйона, а під фінальний вирок підставити третіх осіб. Але Богельські пішли на співпрацю з органами правопорядку. У березні 2026 року Токарчука затримали "на гарячому" під час передачі мічених купюр на суму 300 тисяч доларів.

Як повідомили "Телеграфу" у Головному слідчому управлінні ДБР, наразі розслідується провадження № 42026000000000221 за ч. 5 ст. 426¹ КК України (перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану). У вересні 2026 року суд продовжив терміни слідства до березня 2027 року. Через активну фазу ДБР деталі щодо процесуального статусу осіб наразі не розголошують, з цієї ж причини відмовляється коментувати історію і сам Олег Богельський.

Спростування від БЕБ: Справа на мільярд виявилася медійною качкою

Окрім справи СБУ, у жовтні минулого року в мережі з'явилися публікації про нібито проведення обшуків на об'єктах "Амбер Гальбін" та претензії з боку Бюро економічної безпеки (БЕБ) на суму 1,256 млрд грн через "тіньовий видобуток та ухилення від податків".

Сам Олег Богельський назвав ці публікації "медійною качкою" та елементом тиску. Редакція направила офіційний запит до БЕБ з проханням підтвердити або спростувати наявність провадження за ст. 212 КК України. Відповідь остаточно розставила крапки над "і" у цій історії.

У БЕБ офіційно повідомили:

Кримінальні провадження щодо підприємств, пов’язаних із групою компаній "Амбер Гальбін", у детективів Бюро не перебувають .

. Відомство не володіє інформацією про будь-які слідчі дії, обшуки, вилучення майна чи проведення експертиз щодо цих суб’єктів.

про будь-які слідчі дії, обшуки, вилучення майна чи проведення експертиз щодо цих суб’єктів. Жодних актів податкових перевірок чи встановлених збитків держбюджету на мільярдні суми у Бюро немає .

. Службовим особам групи "Амбер Гальбін" про підозру не повідомлялося, а жодні обвинувальні акти чи клопотання до суду не направлялися.

Таким чином, поки АМКУ виписує фірмам штрафи за доведені змови на торгах, по лінії БЕБ до компанії немає жодних офіційних претензій. У Бюро лише сухо додали, що тримають на контролі захист економічних інтересів держави й опрацюють інформацію, якщо отримають реальні докази ухилення від податків чи легалізації брудних коштів.

Замість фіналу: Хто з керівництва Держгеонадр "спостерігає" за маніпуляціями?

Результати нашого розслідування доводять: АМКУ регулярно фіксує факти антиконкурентних змов на бурштинових аукціонах у Рівненській області. Фірми штрафують, але вони просто йдуть у суди, не платять гроші й продовжують роками намивати бурштин на тих самих ділянках, які були отримані через не зовсім чесну гру.

Головне питання в цій системі викликає позиція Державної служби геології та надр України, яка виступає головним розпорядником надр і підписує спецдозволи.

За цими порушеннями та ростом бурштинової імперії Богельських роками спостерігає безпосередньо вища верхівка відомства — від голови Держгеонадр та його профільних заступників до начальників Управління державного контролю за користуванням надрами та Департаменту правового забезпечення. Саме ці посадовці мають повне юридичне право ініціювати анулювання або призупинення ліцензій у разі виявлення грубих порушень законодавства та рішень АМКУ.

Проте виконавці та керівники ліцензійного органу воліють займати позицію пасивних спостерігачів, дозволяючи одній бізнес-групі через пули пов'язаних фірм спотворювати державні торги на ProZorro.

"Телеграф" планує надіслати запити до Кабінету міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів із вимогою надати правову оцінку діям посадовців Держгеонадр, які потурають монополізації стратегічних надр країни. Далі буде, не перемикайтесь.