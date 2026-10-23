Від 28 до 765 грн: які святкові солодощі вже продає Roshen (фото і ціни)
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Що цікавого можна знайти на полицях
Поки українці готуються до Геловіну, у Roshen повним ходом триває підготовка до новорічних свят. У фірмових магазинах мережі вже можна знайти святкові коробки із солодощами, шоколадні фігурки та подарункові набори.
"Телеграф" завітав до фірмового магазину Roshen, щоб дізнатися, які товари з’явилися в асортименті, що входить до їхнього складу та скільки коштують солодкі подарунки. Ми зібрали ціни на різні варіанти — від невеликих сувенірів до великих наборів.
Святкові коробки із солодощами
Годівничка для птахів
919 г, 50 цукерок
Подарункова коробка "Годівничка" вирізняється не лише солодким наповненням, а й незвичним оформленням. Після свят упаковку можна підвісити на вулиці та використовувати як годівничку для птахів.
Усередині — шоколадна фігурка Святого Миколая, батончики, вафлі, пралінові, желейні та інші цукерки.
У фірмовому магазині подарунок коштує 449,75 грн.
Різдвяний вінок
599 г, 34 цукерки
Коробка "Вінок" оформлена у святковому стилі та підійде як подарунок дітям і дорослим. До складу входять шоколадна фігурка Святого Миколая, батончики, вафельні й желейні цукерки, а також солодощі з горіховими начинками.
У магазині набір продають за 294,65 грн.
Новорічна ялинка
386 г, 28 цукерок
Подарункова коробка у формі ялинки містить асорті вафельних, пралінових і желейних цукерок, а також льодяники. Це один із доступніших варіантів серед представлених святкових наборів.
Ціна у фірмовому магазині становить 169,45 грн.
Різдвяний ярмарок
560 г, 33 цукерки
Коробка "Різдвяний ярмарок" має об’ємне оформлення з 3D-ефектом. Після того як солодощі закінчаться, упаковку можна використовувати для дитячих ігор.
Усередині — шоколадна фігурка Святого Миколая, батончик, вафельні, пралінові, желейні цукерки та льодяники.
У магазині набір коштує 269,85 грн.
Веселе свято
456 г, 30 цукерок
Подарункова коробка прикрашена зображенням ведмедиків, які готуються до свята. Усередині є шоколадна фігурка Святого Миколая, батончик, вафельні цукерки, карамель, желейні солодощі та льодяники.
Ціна у фірмовому магазині — 214,85 грн.
Новорічний будиночок
730 г, 42 цукерки
Коробка у формі новорічного будиночка містить шоколадну фігурку Святого Миколая, батончик, цукерки з карамеллю та горіхами, вафельні й желейні солодощі.
У магазині за цей набір просять 349,45 грн.
Невеликі подарунки для дітей
Новорічна сумочка
328 г, 25 цукерок
Цей набір оформлений у вигляді святкової сумочки, яку після свят можна використовувати для дитячих ігор. Усередині — вафельні, пралінові та желейні цукерки, карамель і льодяники.
У магазині гостинець коштує 145,35 грн.
Автомобіль Санти
328 г, 25 цукерок
Подарунок оформлений у вигляді синього автомобіля. Після того як солодощі закінчаться, коробку можна залишити для ігор.
За складом набір схожий на "Новорічну сумочку": він містить вафельні, пралінові та желейні цукерки, карамель і льодяники.
Ціна у фірмовому магазині — 145,30 грн.
Солодкий будиночок
272 г, 25 цукерок
Компактний подарунок у формі будиночка містить вафельні цукерки, пралінові солодощі, желейні цукерки та льодяники.
У магазині набір продають за 108,65 грн.
Ведмедик Roshen
425 г, 31 цукерка
Картонна коробка з ведмедиком містить шоколадну фігурку Святого Миколая, шоколадно-вафельні цукерки, льодяники та інші солодощі.
Ціна у фірмовому магазині становить 189,30 грн.
Різдвяне небо
508 г, 29 цукерок
Ця подарункова коробка має незвичну особливість: її можна використовувати як проєктор зоряного неба. Для цього потрібно підсвітити верхню кришку ліхтариком, зокрема на телефоні.
Усередині — шоколадна фігурка Святого Миколая, батончик, карамель, вафельні, пралінові та желейні цукерки.
Набір коштує 220,50 грн.
Подарункові набори
Winter Celebration
377 г
Подарунковий набір Winter Collection складається з цукерок із різними начинками. До нього входять шоколадні трюфелі з ароматом апельсинового лікеру, цукерки Dream&Love із вершково-горіховою начинкою, праліне Gianduja, чорнослив у шоколаді та марципан у темному шоколаді.
У фірмовому магазині набір коштує 765,40 грн.
Winter Forest
260 г
Winter Forest — подарунковий набір із колекцією шоколадних солодощів. Серед зазначених у складі продуктів — чорнослив у шоколаді, 2 штуки.
Ціна у фірмовому магазині — 674,30 грн.
Christmas Magic
80 г
Christmas Magic — це мікс горіхів у шоколаді. До набору входять мигдаль у білому та чорному шоколаді, а також фундук у молочному.
Набір коштує 198,60 грн.
Шоколадна ялинка
100 г
Святкова фігурка виготовлена з чорного шоколаду з додаванням мигдалю та родзинок і прикрашена білим шоколадом.
Ціна — 219,85 грн.
Мішок Санти
335 г
Подарунковий набір містить шоколадну фігуру з маршмелоу, шоколадні медалі, цукерки у формі грибочків і тварин, а також арахіс у молочному шоколаді та кольоровій глазурі.
У фірмовому магазині набір коштує 695,25 грн.
Рукавичка Санти та Новорічний гостинець
42 г
Це невеликий сувенірний набір у святковому пакуванні. До нього входять три види шоколадних цукерок: темний трюфель із бренді, "Пінаколада" з кокосовою стружкою та молочний трюфель.
Ціна — 194,75 грн.
Шоколадні фігурки до зимових свят
Окрім подарункових наборів, у Roshen є й окремі шоколадні фігурки різних розмірів. Серед них — Святий Миколай, зимовий кролик і сніговик.
Шоколадний Святий Миколай представлений у трьох варіантах: фігурка вагою 40 г коштує 37,65 грн, 60 г — 51,95 грн, а 100 г — 79,85 грн.
Також у продажу є шоколадний кролик зимовий вагою 25 г за 28,25 грн і 100 г за 79,85 грн. Шоколадний сніговик Roshen важить 45 г і коштує 42,40 грн.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" помітили знижку на популярні цукерки "Рошен".