Від 28 до 765 грн: які святкові солодощі вже продає Roshen (фото і ціни)

Що цікавого можна знайти на полицях

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Поки українці готуються до Геловіну, у Roshen повним ходом триває підготовка до новорічних свят. У фірмових магазинах мережі вже можна знайти святкові коробки із солодощами, шоколадні фігурки та подарункові набори.

"Телеграф" завітав до фірмового магазину Roshen, щоб дізнатися, які товари з’явилися в асортименті, що входить до їхнього складу та скільки коштують солодкі подарунки. Ми зібрали ціни на різні варіанти — від невеликих сувенірів до великих наборів.

Святкові коробки із солодощами

Годівничка для птахів

919 г, 50 цукерок

Годівничка для птахів. Фото: "Телеграф"

Подарункова коробка "Годівничка" вирізняється не лише солодким наповненням, а й незвичним оформленням. Після свят упаковку можна підвісити на вулиці та використовувати як годівничку для птахів.

Усередині — шоколадна фігурка Святого Миколая, батончики, вафлі, пралінові, желейні та інші цукерки.

У фірмовому магазині подарунок коштує 449,75 грн.

Святкові коробки із солодощами. Фото: "Телеграф"

Різдвяний вінок

599 г, 34 цукерки

Коробка "Вінок" оформлена у святковому стилі та підійде як подарунок дітям і дорослим. До складу входять шоколадна фігурка Святого Миколая, батончики, вафельні й желейні цукерки, а також солодощі з горіховими начинками.

У магазині набір продають за 294,65 грн.

Новорічна ялинка

386 г, 28 цукерок

Подарункова коробка у формі ялинки містить асорті вафельних, пралінових і желейних цукерок, а також льодяники. Це один із доступніших варіантів серед представлених святкових наборів.

Ціна у фірмовому магазині становить 169,45 грн.

Різдвяний ярмарок

560 г, 33 цукерки

Коробка "Різдвяний ярмарок" має об’ємне оформлення з 3D-ефектом. Після того як солодощі закінчаться, упаковку можна використовувати для дитячих ігор.

Усередині — шоколадна фігурка Святого Миколая, батончик, вафельні, пралінові, желейні цукерки та льодяники.

У магазині набір коштує 269,85 грн.

Веселе свято

456 г, 30 цукерок

Подарункова коробка прикрашена зображенням ведмедиків, які готуються до свята. Усередині є шоколадна фігурка Святого Миколая, батончик, вафельні цукерки, карамель, желейні солодощі та льодяники.

Ціна у фірмовому магазині — 214,85 грн.

Новорічний будиночок

730 г, 42 цукерки

Новорічний будиночок. Фото: "Телеграф"

Коробка у формі новорічного будиночка містить шоколадну фігурку Святого Миколая, батончик, цукерки з карамеллю та горіхами, вафельні й желейні солодощі.

У магазині за цей набір просять 349,45 грн.

Невеликі подарунки для дітей

Невеликі подарунки для дітей. Фото: "Телеграф"

Новорічна сумочка

328 г, 25 цукерок

Цей набір оформлений у вигляді святкової сумочки, яку після свят можна використовувати для дитячих ігор. Усередині — вафельні, пралінові та желейні цукерки, карамель і льодяники.

У магазині гостинець коштує 145,35 грн.

Автомобіль Санти

328 г, 25 цукерок

Подарунок оформлений у вигляді синього автомобіля. Після того як солодощі закінчаться, коробку можна залишити для ігор.

За складом набір схожий на "Новорічну сумочку": він містить вафельні, пралінові та желейні цукерки, карамель і льодяники.

Ціна у фірмовому магазині — 145,30 грн.

Солодкий будиночок

272 г, 25 цукерок

Компактний подарунок у формі будиночка містить вафельні цукерки, пралінові солодощі, желейні цукерки та льодяники.

У магазині набір продають за 108,65 грн.

Ведмедик Roshen

425 г, 31 цукерка

Картонна коробка з ведмедиком містить шоколадну фігурку Святого Миколая, шоколадно-вафельні цукерки, льодяники та інші солодощі.

Ціна у фірмовому магазині становить 189,30 грн.

Різдвяне небо

508 г, 29 цукерок

Ця подарункова коробка має незвичну особливість: її можна використовувати як проєктор зоряного неба. Для цього потрібно підсвітити верхню кришку ліхтариком, зокрема на телефоні.

Усередині — шоколадна фігурка Святого Миколая, батончик, карамель, вафельні, пралінові та желейні цукерки.

Набір коштує 220,50 грн.

Подарункові набори

Подарункові набори. Фото: "Телеграф"

Winter Celebration

377 г

Подарунковий набір Winter Collection складається з цукерок із різними начинками. До нього входять шоколадні трюфелі з ароматом апельсинового лікеру, цукерки Dream&Love із вершково-горіховою начинкою, праліне Gianduja, чорнослив у шоколаді та марципан у темному шоколаді.

У фірмовому магазині набір коштує 765,40 грн.

Winter Forest

260 г

Winter Forest — подарунковий набір із колекцією шоколадних солодощів. Серед зазначених у складі продуктів — чорнослив у шоколаді, 2 штуки.

Ціна у фірмовому магазині — 674,30 грн.

Christmas Magic

80 г

Christmas Magic — це мікс горіхів у шоколаді. До набору входять мигдаль у білому та чорному шоколаді, а також фундук у молочному.

Набір коштує 198,60 грн.

Шоколадна ялинка

100 г

Святкова фігурка виготовлена з чорного шоколаду з додаванням мигдалю та родзинок і прикрашена білим шоколадом.

Ціна — 219,85 грн.

Мішок Санти

335 г

Подарунковий набір містить шоколадну фігуру з маршмелоу, шоколадні медалі, цукерки у формі грибочків і тварин, а також арахіс у молочному шоколаді та кольоровій глазурі.

У фірмовому магазині набір коштує 695,25 грн.

Рукавичка Санти та Новорічний гостинець

42 г

Це невеликий сувенірний набір у святковому пакуванні. До нього входять три види шоколадних цукерок: темний трюфель із бренді, "Пінаколада" з кокосовою стружкою та молочний трюфель.

Ціна — 194,75 грн.

Шоколадні фігурки до зимових свят

Окрім подарункових наборів, у Roshen є й окремі шоколадні фігурки різних розмірів. Серед них — Святий Миколай, зимовий кролик і сніговик.

Шоколадні фігурки. Фото: "Телеграф"

Шоколадний Святий Миколай представлений у трьох варіантах: фігурка вагою 40 г коштує 37,65 грн, 60 г — 51,95 грн, а 100 г — 79,85 грн.

Також у продажу є шоколадний кролик зимовий вагою 25 г за 28,25 грн і 100 г за 79,85 грн. Шоколадний сніговик Roshen важить 45 г і коштує 42,40 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" помітили знижку на популярні цукерки "Рошен".