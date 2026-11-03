Можна заощадити понад 80 гривень: в "АТБ" завершується акція на два шоколади Roshen

Плитки Brut 80% та Special 56% вагою 85 г продають за акційними цінами до 3 листопада

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В "АТБ" діє приємна знижка на два види чорного шоколаду Roshen – Brut 80% та Special 56%. На обох цінниках зазначено знижку 41%, а економія залежно від вибраної плитки становить від 29,80 до 51 грн.

На сайті "АТБ" вказано, що обидві акційні пропозиції діють до 3 листопада включно. Детальніше про це написав "Телеграф".

Чорний шоколад Roshen Brut 80% вагою 85 г коштує 58,90 грн замість перекреслених 109,90 грн. Різниця між попередньою та акційною цінами – 51 грн на одній плитці.

На плитці Roshen Brut 80% в "АТБ" можна заощадити 51 грн

Шоколад Roshen Special 56% такої самої ваги продають за 41,90 грн. Попередня ціна – 71,70 грн, тож покупець заощаджує 29,80 грн.

Roshen Special 56% продають за акційною ціною 41,90 грн

Якщо взяти по одній плитці кожного виду, покупка обійдеться у 100,80 грн замість 181,60 грн. Загальна економія становитиме 80,80 грн. Серед цих двох пропозицій Special 56% дешевший на 17 грн, тоді як більшу економію в гривнях дає купівля Brut 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабні знижки в "АТБ" на різноманітні товари та продукти. Серед акційних пропозицій – кава, м’ясні вироби, шоколад, алкогольні напої та засоби для прання, а актуальні знижки діють до 3 листопада включно.