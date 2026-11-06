Вы точно ждали эту скидку в "АТБ": экономия на пачке пельменей достигает почти 100 грн
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Экономия на упаковке с индейкой составляет 97 грн, а с телятиной – 72 грн
С 4 по 10 ноября в "АТБ" действуют скидки на пельмени "Три Ведмеді" Мишутка. По акционным ценам можно приобрести два варианта – с мясом индейки и с телятиной.
Об акционных предложениях в "АТБ" пишет "Телеграф".
Читайте больше в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"
Обе позиции входят в раздел мяса и полуфабрикатов со сниженными ценами.
Пельмени "Три Ведмеді" Мишутка с мясом индейки, 0,65 кг, стоят 142,90 грн вместо 239,90 грн.
Вариант с телятиной в упаковке 450 г продают за 107,90 грн вместо 179,90 грн.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", популярную сметану из "АТБ" признали фальсификатом: что показала проверка.