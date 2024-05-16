Нові китаянки чи бувалі європейки: які шини вигідніші для машини

Не всі хочуть витрачати тисячі на Michelin

Звикнувши віддавати перевагу кращим брендам, багато хто з нас навіть не замислюється, що рік у рік переплачують свої кровно зароблені тільки за гарний логотип фірми. Це наочно доводять молоді, не такі відомі бренди, чия продукція не поступається якістю, але коштує іноді в рази дешевше.

Так, їхні імена не такі гучні, а реклама не трапляється на кожному розі. Один з найяскравіших прикладів — шини з Китаю. Справді, багато з них вже давно виходять на світовий ринок, пропонуючи водіям якісні та надійні шини за більш прийнятні ціни. Але більшість людей при обмеженому бюджеті ладні обрати б/в шини відомих фірм, а не нові китайські за ту ж ціну. Розбираємось, у чому переваги обидвох варіантів.

Китайські шини

Серед найвідоміших китайських марок варто відзначити Linglong, Triangle, а також Giti. Ці компанії здатні конкурувати з відомими європейськими брендами за якістю та тривалістю служби своїх шин.

Linglong, наприклад, завоював популярність завдяки високій якості шин і розумному ціновому діапазону. Вони виготовляють широкий спектр гуми для різних видів транспорту, включно з легковими автомобілями, вантажівками та автобусами.

Triangle — це інша відома китайська компанія, яка займається виробництвом шин вже понад 40 років. Вона спеціалізується на виробництві шин для вантажівок, автобусів, легкових автомобілів і сільськогосподарської техніки.

Giti — це компанія, що швидко набирає обертів на світовому ринку. Вона виробляє широкий асортимент шин для різних типів транспорту. Ця гума відома довговічністю, стійкістю до стирання та підвищеною зносостійкістю.

Чи варто купувати нові китайські шини, чи дорогі та відомі, але б/в: пояснюємо на пальцях

Вибір між новими китайськими шинами і відомими, але б/в шинами залежить від кількох факторів, включаючи ваші фінансові можливості, потреби в якості і безпеку.

Нові китайські шини можуть бути привабливим варіантом для тих, хто шукає більш доступні альтернативи відомим брендам. Сучасні китайські виробники шин активно вдосконалюють якість своєї продукції і пропонують широкий вибір моделей для різних типів автомобілів і умов їзди. Нові шини забезпечують вам гарантовану якість і безпеку, а також можуть мати гарантійні терміни.

Однак, якщо ви розглядаєте б/в шини відомих брендів, варто враховувати кілька факторів. Перш за все, перевірте стан шин — перевірте глибину протектора, наявність пошкоджень або зносу. Також важливо врахувати роки виробництва шин, оскільки вони можуть втратити свої властивості з плином часу, навіть якщо протектор залишається добрим.

Ще одним аспектом є історія експлуатації шин — якщо вони були правильно експлуатовані та зберігалися, то вони можуть бути хорошим варіантом. Однак, якщо вони піддавались великому зносу або пошкодженням, це може вплинути на їхню ефективність та безпеку.

Не завжди розкручена марка — це перевага, і деколи співвідношення ціна-якість має переважати. Відомі китайські марки шин, які зарекомендували себе на ринку, є якісними альтернативами європейським брендам, але при цьому коштують значно менше. Не переплачуйте за красивий логотип — оберіть якісні шини за розумну ціну.

Раніше "Телеграф" писав про топ-5 середніх за ціною шин, які найчастіше купують українці. Це такі моделі, яким лише трішки не вистачило, щоб стати представниками сегмента преміум.