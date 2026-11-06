Правило 21–18–16: как настроить радиаторы и меньше платить за отопление

В ванной комнате рекомендуют поддерживать более высокую температуру, чем в спальне или гостиной

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Чтобы меньше тратить на отопление, поддерживайте в комнатах разную температуру – в зависимости от того, как ими пользуетесь. В помещениях, где проводите день, оставляйте потеплее. В спальне и комнатах, куда заходите редко, снижайте нагрев, но не выключайте радиаторы полностью.

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Как распределить тепло дома по правилу 21–18–16, рассказывает "Fakt". Эти числа дают простой ориентир: они помогают настроить отопление в соответствии с потребностями жильцов и назначением каждой комнаты.

Какую температуру установить в разных комнатах

Около 21°C – ориентир для гостиной, кабинета или домашнего офиса, где люди проводят большую часть дня. Если при такой температуре комфортно, нет необходимости нагревать воздух до 23–24°C. Для гостиной рекомендации по рациональному использованию отопления также предусматривают диапазон 20–21°C.

В спальне ориентируйтесь на 18°C. Ее не нужно отапливать так же интенсивно, как комнату, где работают или отдыхают днем. Настройте радиаторы с учетом назначения комнат, чтобы направить тепло туда, где оно нужнее всего.

Около 16°C по этому правилу поддерживают в тех частях дома, которыми пользуются редко. Температуру здесь снижают умеренно, не прекращая отопление. Если на радиаторах есть термостатические регуляторы, настройте их отдельно в каждой комнате, а температуру воздуха проверяйте комнатным термометром.

Снижение температуры на один градус может сократить потребление энергии на 5–8% Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему в прохладной спальне легче спать

Благотворительная организация Sleep Charity советует большинству взрослых спать при температуре около 16–18°C. Вечером температура тела естественным образом снижается: организм готовится к отдыху. Слишком теплый воздух в комнате может мешать полноценному ночному сну.

При этом потребности людей различаются. Пожилым людям, маленьким детям и людям с определенными проблемами со здоровьем может быть нужна более теплая обстановка. Sleep Charity учитывает это и в своих рекомендациях. Поэтому устанавливайте температуру с учетом самочувствия тех, кто спит в комнате.

Сколько энергии экономит снижение температуры на один градус

Начните с небольшого изменения настроек – резко охлаждать дом не нужно. Согласно оценкам, приведенным в отраслевой литературе, снижение температуры на 1°C сокращает потребление энергии на отопление примерно на 5–8%.

Фактическая экономия зависит от теплоизоляции здания, погоды, вентиляции, типа отопительной установки и предыдущих настроек. Влияет и разница между начальной и новой температурой: от нее зависит, насколько после регулировки уменьшится потребность в тепле.

Снижение температуры на один градус может сократить потребление энергии на отопление на 5–8% Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как сэкономить на отоплении: снижение температуры в доме всего на один градус может сократить расход энергии примерно на 5%.