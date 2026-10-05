Опалення зникло на три тижні: українка розповіла, як рятувалася від холоду

Українка знайшла кілька способів пережити зиму

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Взимку відсутність опалення може швидко перетворити квартиру на холодне приміщення, особливо коли за вікном сильний мороз. Одна з українок опинилася в такій ситуації минулої зими, коли в її оселі протягом трьох тижнів не було тепла, і знайшла кілька способів зігріватися навіть за температури -20 градусів на вулиці.

Своїм досвідом вона поділилася під дописом іншої українки у соцмережі Threads. Користувачка з ніком olga_and_honey розповіла, що для обігріву використовувала шамотну цеглу, пляшки з гарячою водою, електричні обігрівачі та електропростирадло.

За її словами, мінімальна температура у квартирі опускалася до 3 градусів тепла. Хімічні грілки не допомагали надовго, оскільки швидко охолоджувалися, а працювати в холодній квартирі все одно доводилося.

Коли електроенергію подавали на дві-три години на день, українка вмикала обігрівачі, а електропростирадлом нагрівала ліжко. Якщо світла не було, використовувала шамотну цеглу, яку постійно нагрівала на газовій плиті. Цегла допомогла підняти температуру у квартирі — приблизно до 11 градусів. Водночас такий спосіб вимагав постійного нагрівання цегли на газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як звичайні пластикові пляшки можуть допомагати накопичувати та зберігати тепло.