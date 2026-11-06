Cybertruck больше не будут производить: сколько они сейчас стоят и какие курьезы с ними были в Украине

Вместо запланированных 250 000 продаж в год за два года компания продала лишь 63 000 пикапов

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Примерно к середине 2027 года Tesla планирует прекратить выпуск электрических пикапов Cybertruck на гигафабрике в Техасе. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск. Освободившиеся мощности используют для производства беспилотного Cybercab.

О планах автопроизводителя сообщает Reuters, ссылаясь на публикацию Маска в X. Завод в Остине – единственное известное предприятие Tesla, оборудованное для изготовления специализированных компонентов Cybertruck.

Почему мощности передают Cybercab

Перед запуском пикапа Маск прогнозировал, что компания будет продавать 250 000 машин в год. Однако, согласно отчету за 2025 год, за два года продали лишь 63 000 Cybertruck. Рубленый дизайн и большая масса ограничили географию продаж, а правила защиты пешеходов помешали выходу модели на европейский рынок. Tesla начала выпускать Cybertruck в 2023 году.

Теперь Tesla делает ставку на Cybercab – автомобиль с дверями, открывающимися вверх, без руля, педалей и зеркал. Маск отводит ему центральную роль в будущей глобальной сети роботакси компании. В сентябре Tesla начала предлагать платные поездки на небольшом парке этих машин в Остине.

"Cybertruck был невероятной платформой для развития технологий и продолжает жить благодаря Cybercab", – написал в X ведущий инженер Cybertruck Вес Моррилл.

Tesla Cybercab

Когда Cybertruck появился в Украине

Необычный пикап заметили в Украине еще летом 2024 года. Тогда он попал на камеру на улице Князя Владимира в Ровно.

Автомобиль принадлежал частному нотариусу из Днепра Тамаре Крючковой, зарегистрированной в Марганце. Пикап 2024 года выпуска сначала зарегистрировали в Николаевской области, а в августе того же года перерегистрировали в Святошинском районе Киева. В 2024 году он стоил 150 000 долларов США – более 6 млн гривен.

Первый Tesla Cybertruck в Киеве

В Украине уже есть несколько десятков Tesla Cybertruck. Энтузиасты и импортеры неофициально привезли эти электрические пикапы из США: Tesla официально не продает эту модель ни в Украине, ни в Европе.

Сегодня в Украине большинство предложений на AUTO.RIA находятся в ценовом диапазоне от 60 до 90 тысяч долларов (примерно 2,77–4,16 млн гривен). Стоимость зависит от года выпуска, комплектации, пробега и технического состояния электрического пикапа. Некоторые продавцы оценивают свои Cybertruck почти в 100 тысяч долларов.

Цена Cybertruck на AUTO.RIA соответствует типичному диапазону предложений в Украине

Некоторые продавцы оценивают Cybertruck почти в 100 тысяч долларов

Старый прицеп и ковры: как украинцы использовали пикап

В марте 2026 года в Ровенской области Cybertruck заметили со старым потрепанным прицепом. "Телеграф" писал о курьезном видео, которое вызвало шутки о поездках к родителям в село. Футуристический пикап с обычным прицепом стал поводом для обсуждений.

В сентябре того же года пользовательница TikTok под ником Nastya решила добавить машине мужа домашнего уюта. Она принялась украшать салон, пока муж играл в компьютерные игры.

Девушка установила на руль чехол с ярким узором, повесила на зеркало четки и ароматизатор с изображением Иисуса Христа, а перед водителем поставила маленькую икону. На заднем ряду постелила коврик в стиле 90-х и добавила подушки с таким же узором. Передние сиденья украсили деревянные массажные накидки и подушки под шею.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы штампуют мемы о летающей Tesla.