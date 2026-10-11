Маск слідом за Трампом накинувся на Зеленського. В Україні відповіли на "наїзди" зі США

Винахідник підтримав лідера своєї країни

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Американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск підтримав президента США Дональда Трампа у його "наїздах" на президента України Володимира Зеленського. Маск написав, що Зеленський "зайшов надто далеко".

Глава SpaceX прокоментував допис акаунта швидкого реагування Білого дому Rapid Response 47, де оприлюднили відео із заявою Трампа. У ній глава США дорікнув Зеленському, що той так і не уклав угоди, хоча "мав для цього чимало можливостей". Трамп заявив, що українцям варто обрати нового лідера, здатного домовитися.

Маск коротко відреагував на це відео. Він підтримав Трампа.

"Зеленський зайшов надто далеко", — написав мільярдер.

У МЗС відповіли Трампу на заклики обрати нового президента

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х відповів на заяви Трампа, що Україні потрібний новий президент. Він наголосив, що лише народ України має право вирішувати, хто та коли очолить державу, яка зараз перебуває у стані війни.

Андрій Сибіга. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни — війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати", — написав Сибіга.

Нагадаємо, Трамп домовився з главою Росії Володимиром Путіним щодо поставок російського дизельного пального. "Телеграф" зібрав думки експертів, щоб розібратися, що означають ці домовленості, чи зможе Росія виконати обіцяне та, чи вплине це на ціни на дизель у США і світі.