Росія використовує "Рассвет" над Україною: чим небезпечний аналог Starlink і як швидко його розгорнуть

Супутниковий зв’язок уже доступний російським військовим окремими сеансами.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За даними українських спецслужб, Росія вже використовує систему "Рассвет" для військового зв’язку над Україною. РФ планує розширити її, запустивши нові супутники.

Про це повідомляє Reuters. Чим це загрожує Україні та як швидко окупанти зможуть досягти успіху? З такими запитаннями "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту ChatGPT.

Як супутниковий зв’язок посилить російські дрони

Головна загроза – двосторонній обмін даними під час польоту. Розвідувальні безпілотники зможуть передавати інформацію в реальному часі, а оператори ударних апаратів – змінювати маршрути з урахуванням переміщення цілей і розташування ППО. Залежність від заздалегідь заданої траєкторії знизиться.

"У довгостроковій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БпЛА та ускладнити їхнє перехоплення засобами радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки", – заявив представник ГУР Андрій Юсов.

За оцінкою ChatGPT, ключовий ризик – поступове розширення цих можливостей: від коригування окремих ударів до координації більшої кількості безпілотників, зокрема реактивних. Супутниковий канал знижує залежність від традиційних радіоканалів, які глушать українські засоби РЕБ. Реальний ефект залежатиме від пропускної здатності мережі, кількості апаратів і стійкості зв’язку до перешкод.

Що Росія може налагодити вже зараз

Обмежене військове застосування системи вже почалося. За оцінкою київського експерта з безпеки Миколи Зенцева, окремі сеанси зв’язку допомагають точніше завдавати ударів.

"На практиці Росія вже має щонайменше два якісні вікна супутникового зв’язку щодня, кожне тривалістю понад годину. Цього достатньо, щоб мати оперативні наслідки", – написав Зенцев у своїй доповіді.

Швидко створити повноцінну альтернативу Starlink не вдасться – це завдання зовсім іншого масштабу. У Starlink понад 10 тисяч супутників. Плани "Бюро 1440" (російська аерокосмічна компанія) передбачають запуск 292 апаратів до кінця 2027 року, а, за даними ГУР, до 2035 року планується вивести на орбіту 924 супутники.

Щоб розширити "Рассвет", потрібні серійне виробництво супутників і наземних терміналів, ракети-носії та розвинена наземна інфраструктура. За оцінкою ChatGPT, найближчим часом мережа не досягне масштабу Starlink. Однак військова загроза зростатиме в міру збільшення тривалості та частоти сеансів зв’язку над Україною.

Як повідомляв "Телеграф", радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") вважає, що Росія вже вчиться використовувати супутниковий зв’язок для управління ударними безпілотниками типу "Шахед", розвідувальними дронами та недорогими ракетами різних типів озброєння. Створюване угруповання "Рассвет" може дозволити керувати ними в реальному часі.