Вивозили і живих, і тіла загиблих. Як відбувалася евакуація жителів Олешок

З окупованого міста вивезли навіть новонароджену дитину

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкрив подробиці евакуації жителів окупованих Олешок Херсонської області. Операцію вдалося провести після тривалих переговорів із російською стороною та за участю міжнародних представників.

Про це він повідомив на пресконференції 2 листопада, передає кореспондент "Телеграфу". Омбудсмен розповів про складнощі переговорів, контроль за режимом тиші, вивезення тіл загиблих та подальшу допомогу людям, які залишилися в окупації.

Яку допомогу отримують евакуйовані з Олешок

Лубінець розповів, що супровід евакуйованих розпочали одразу після їхнього прибуття. Для кожної людини визначають індивідуальні потреби, зокрема щодо фінансів, документів, житла та базового забезпечення.

"Вже з неділі зранку з кожною людиною працюють відповідні співробітники. Ми вже знаємо потреби щодо фінансової допомоги, забезпечення документами (це вже зроблено: оформлення банківських карток), забезпечення їжею, ліками, одягом. Зараз ми вже знаємо тих, хто хоче, щоб їм допомогли приїхати до рідних і близьких, які проживають на території України.

Є перелік людей, які не мають родичів, не мають житла, і зараз вже напрацьовані адреси фізично МТП, місць тимчасового проживання, куди вони будуть доставлені. Тобто повний супровід зараз здійснюється з боку багатьох органів влади, міжнародних наших партнерів", — повідомив омбудсмен.

Чому серед журналістів на евакуації було більше росіян

Лубінець також пояснив, чому до висвітлення гуманітарної місії долучилося більше російських журналістів, ніж українських. За його словами, не всі представники українських медіа були готові до ризиків такої поїздки.

"Я не бачив такої великої кількості бажаючих зі мною поїхати. І я чітко розумію, що багато хто ну просто елементарно не розумів, що там буде відбуватись, і це може бути поїздка в одну сторону. Наступний раз, домовившись, якщо знову ж таки буде подібна ініціатива, ми будемо виходити з ініціативи, щоб була більша кількість наших журналістів, але тоді я так само подивлюсь, чи буде ще більша кількість бажаючих туди їхати", — сказав Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, наразі розглядають ще шість населених пунктів на півдні України, звідки можуть провести подібні гуманітарні місії. З цього приводу омбудсмен разом із Яною Лантратовою планують звернутися до першої леді США Меланії Трамп.

Кого вдалося евакуювати з Олешок

Лубінець пояснив, чому українська сторона не розголошує точну кількість людей, які повернулися в Україну або виїхали до Росії. За його словами, це пов'язано з домовленостями, які можуть знадобитися для подальшої евакуації з інших населених пунктів півдня.

"Ми не озвучуємо інформацію, скільки повернулися в Україну, скільки в Росію. Це домовленість з РФ, адже є інші населені пункти на півдні, звідки треба евакуювати громадян", — повідомив омбудсмен.

Вік людей, яких вдалося вивезти, був різним. Серед них були як літні люди, так і немовля.

"Найстаршому евакуйованому чоловіку 94 роки, наймолодший — новонароджена дитина", — розповів Лубінець.

Окремо омбудсмен повідомив про вивезення тіл загиблих, які перебували в місцевому морзі. Йдеться про українських військових і цивільних.

"З моргу в Олешках вивезли тіла загиблих громадян — військових та цивільних. Усі тіла, чиї рідні в Україні, будуть доставлені до України", — зазначив він.

Яку допомогу отримають ті, хто залишився в місті

Не всі жителі погодилися залишити окуповані Олешки. Частина людей вирішила залишитися в місті, тому під час евакуаційної операції для них також передбачили гуманітарну підтримку.

"Деякі громадяни захотіли залишитися фізично в Олешках. Їм привезли велику гуманітарну допомогу."

Лубінець наголосив на необхідності регулярного постачання допомоги, адже люди, які залишилися в окупації, не повинні втратити доступ до найнеобхіднішого.

"Доставка гуманітарної допомоги тим, хто залишився, має бути системною. Домовились з Лантратовою, щоб ця допомога була хоча б раз на місяць", — повідомив омбудсмен.

Дмитро Лубінець

Як вдалося домовитися про евакуацію

За словами Лубінця, досягти результату вдалося не одразу. Раніше розглядали різні формати проведення операції, однак важливу роль відіграло залучення першої леді США Меланії Трамп.

"Було дуже багато форматів, але тільки коли долучалися Меланія Трамп, то все вдалося. У вересні з її боку попросили надати інформацію щодо Олешок", — розповів він.

За словами Лубінця, Меланія Трамп не лише долучилася до процесу підготовки евакуації, а й особисто контролювала перебіг місії.

Найскладнішим питанням під час підготовки операції стало забезпечення режиму тиші. Оскільки його потрібно було контролювати тривалий час на великій території, Лубінець запропонував особисто приїхати до Олешок. Також він наполягав на присутності Лантратової, щоб забезпечити виконання домовленостей. До процесу долучилися представники США, зокрема журналісти.

Як контролювали дотримання режиму тиші

У документі, який регулював проведення евакуації, окремо прописали заборону на переміщення військової техніки. За дотриманням цієї умови стежили відповідальні представники з української та російської сторін.

Стан режиму тиші перевіряли кожні дві години. За словами Лубінця, порушень не зафіксували.

"Жодного порушення не було з обох сторін", — заявив омбудсмен.

Також омбудсмен прокоментував інформацію про можливе порушення домовленостей через переміщення російської техніки. У західних ЗМІ повідомляли, що російські військові могли скористатися ситуацією для вибору вигідніших позицій.

Лубінець пояснив, що українська сторона перевірила відео з технікою, позначеною червоними хрестами. За його словами, її використовували для розмінування під контролем України.

"Коли я побачив цю інформацію щодо ймовірного порушення умов режиму тиші, переміщення техніки, то зв'язався з нашими військовими. Я особисто подивився це відео, ми навіть провели таку невеличку нараду. На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони. Після розмінування ця військова техніка повернулась там, де вона знаходилась", — сказав Лубінець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може приховувати Росія під час евакуації з Олешок.