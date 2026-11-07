"Безкоштовний сир": уряд залишив без генераторів мешканців тисячі будинків Києва, — ЗМІ

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Через блокування Кабінетом Міністрів коштів майже тисяча будинків в столиці залишилися цієї зими без резервних джерел електроенергії. Про це йдеться в матеріалі Ліга.Нет.

"20 березня уряд затвердив програму безкоштовного забезпечення столичних багатоповерхівок резервним живленням. За державні кошти планували встановлювати сонячні панелі, акумулятори, інвертори та генератори. Відібрали 905 будинків. На всі погодження пішло 4,5 місяці. Лише наприкінці серпня замовник оголосив тендер у Prozorro. Поки визначили лише першу чергу – вартістю майже 1 млрд грн. До неї увійшли 179 будинків. Але у вересні уряд призупинив фінансування непріоритетних видатків держбюджету. Виплата авансу, а отже, і початок робіт стали неможливими. Проблему вирішили лише наприкінці жовтня. Проте монтаж досі не розпочався. Тому більшість будинків першої черги отримають обладнання не раніше 2027-го", — йдеться в статті.

Разом із тим, як зазначає видання, завдяки програмам "70/30" та "СвітлоДім" близько чверті будинків столиці вже мають джерела резервного живлення.

"Частина будинків не стала покладатися лише на державну обіцянку. Паралельно з участю у програмі вони створювали ОСББ та подавали заявки на інші програми співфінансування енергонезалежності – державну "СвітлоДім" і київську "70/30". Завдяки таким програмам близько чверті житлового фонду Києва вже має ті чи інші джерела резервного живлення", — йдеться в матеріалі.

Як раніше повідомив мер Віталій Кличко, вже понад 1000 будинків в Києві не залежать від відключень електроенергії. Вони отримали альтернативні джерела світла, тепла та води за програмою 70/30 (місто оплачує 70% робіт).