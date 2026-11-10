Бронь не спасет от медкомиссии: ТЦК может направить на ВЛК при трех условиях

Правила медосмотра во время мобилизации определяет постановление Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года

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Военнообязанных с действующей бронью или оформленной отсрочкой по общему правилу не направляют на военно-врачебную комиссию. Однако для ТЦК предусмотрены три исключения, при которых направление на медосмотр разрешено.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Данило Гончаренко. Соответствующие нормы закреплены в Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Подробнее в материале: " Не проходили ВВК более 5 лет: могут ли из-за этого аннулировать бронирование или отказать в нем ".

Первое исключение – поступление на военную службу по контракту. Если забронированный военнообязанный идет служить по контракту, его направляют на ВВК, несмотря на наличие бронирования.

Второе основание – добровольное желание пройти медосмотр. Человек с бронированием или отсрочкой может сам изъявить желание пройти комиссию.

Добровольное желание пройти комиссию позволяет получить направление при наличии отсрочки Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Третий случай касается бывших "ограниченно годных". Направление возможно, если военнообязанный ранее имел такой статус и не прошел обязательный повторный осмотр. Для этой категории также действуют исключения, предусмотренные законом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовиться к прохождению ВЛК, какие документы взять с собой, где получить направление и что делать в случае несогласия с заключением комиссии.