Немає свіжої ВЛК — не буде броні? Чи може ТЦК поставити вам ультиматум

Під час воєнного стану висновок військово-лікарської комісії діє один рік

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Відсутність свіжого висновку ВЛК сама по собі не є підставою для відмови працівникові в оформленні відстрочки через бронювання. Це стосується й тих військовозобов’язаних, які востаннє проходили медогляд п’ять або більше років тому.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко. Він пояснив вимоги постанови Кабінету Міністрів № 76 від 27 січня 2023 року, яка регулює бронювання працівників.

Більше подробиць у матеріалі: "Не проходили ВЛК понад 5 років: чи можуть через це анулювати бронювання або відмовити у ньому".

За словами юриста, проходження військово-лікарської комісії не входить до переліку обов’язкових умов, визначених цим порядком. Для оформлення відстрочки підприємство повинно мати право бронювати працівників, а сам працівник – відповідати встановленим вимогам.

Порядок № 76 не називає проходження ВЛК обов’язковою умовою бронювання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На запитання, чи потрібно проходити ВЛК до оформлення бронювання, юрист відповів однозначно.

"Ні, чинне законодавство цього не передбачає", – сказав Данило Гончаренко.

Юрист розмежовує дві процедури: бронювання оформлюють за Порядком № 76, а проходження медичної комісії регулюють інші нормативно-правові акти. Тому вимога ТЦК спочатку пройти медогляд і лише після цього оформлювати бронювання, за його поясненням, не має самостійної правової підстави, якщо працівник відповідає іншим критеріям.

Як повідомляв "Телеграф", уряд розробляє механізм, за яким підприємства зможуть бронювати 100% працівників, якщо регулярно й добровільно залучатимуть частину з них до військової служби.