Выглядит на миллион: названо главное женское украшение этой осени, которое делает образ роскошным

Золотистые украшения сочетают с бежевыми свитерами, карамельными пальто и белыми рубашками

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Этой осенью выразительный акцент в образе приходится на запястья. Жесткие браслеты привлекают внимание объемной формой и игрой света – и даже с простой одеждой выглядят эффектно.

Именно такие украшения хитом сезона называет Onet. Среди примеров – золотистые обручи с жемчугом, эмалированными шариками и ажурным геометрическим плетением.

Главная особенность тренда – выразительная конструкция: браслет не теряется на фоне наряда, а становится его центральной деталью. При этом жесткая форма не обязательно означает минимализм: обручи украшают различными фактурами и декоративными элементами, которые создают контраст с металлом.

Один из примеров – широкий золотистый браслет с жемчужинами разного размера. Благодаря такому сочетанию классическое украшение выглядит современнее и смелее. Фактурная поверхность обруча по-разному отражает свет, а гладкие светлые жемчужины заметно выделяются на ее фоне.

Жемчужины разного размера на широком обруче придают классическому украшению более смелый вид Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Другой вариант обходится без камней: эффект создают узкие полосы металла, переплетенные в объемную геометрическую композицию. Ажурная конструкция визуально облегчает широкий браслет, поэтому даже крупное украшение не кажется тяжелым.

Такие геометрические обручи сочетают с простым топом, жакетом или элегантным платьем. Для образов в теплых нейтральных цветах в подборке есть золотистый вариант с коричневыми и кремово-белыми эмалированными шариками: его оттенки перекликаются с осенним гардеробом.

Как сообщал "Телеграф", Даша Астафьева выбрала мини-версию часов Cartier Baignoire с овальным корпусом, римскими цифрами и синими стрелками в выборе Астафьевой. Это не пример жесткого браслета, но он показывает, как выразительное украшение на запястье может стать заметным акцентом образа.