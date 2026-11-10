Пока нет света: 15 идей, чем заняться, чтобы не сойти с ума
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Есть немало вариантов провести время не только с пользой, но и с удовольствием
В Украину снова вернулись графики отключений, в некоторых областях света нет большую часть суток. Украинцы делятся способами подготовить к блэкаутам не только свое жилье, но и психическое здоровье.
В соцсети Threads люди рассказали, чем занимаются, когда нет света. Кого-то спасают настольные игры, кто-то учится готовить, другие – рисуют.
15 идей, чем заняться, когда нет света – опыт украинцев
- Сериалы на телефоне
- Игра в настольные игры
- Вязание
- Разгадывание кроссвордов из журналов
- Рисование по номерам
- Рисование на планшете
- Игра в морской бой
- Чтение
- Ванна при свечах
- Посещение кинотеатров
- Приготовление еды (актуально для тех, у кого газ)
- Уборка
- Посещение спортзала
- Алмазная мозаика
- Антистресс-раскраски
Есть и шуточные предложения – сон, посещение "Авроры". Самый экзотический вариант – работать на трех работах. Вот некоторые из комментариев:
- Работаю на 3-х работах, чтобы не видеть, что дома нет света
- Жду вечера, чтобы дети легли спать. Потом просто лежу и слушаю тишину
- Уроки! Мы делаем уроки
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить продукты свежими во время длительных отключений света. Понадобится обычная бутылка воды.