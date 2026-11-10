Укр

Пока нет света: 15 идей, чем заняться, чтобы не сойти с ума

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Рисование входит в список занятий, которыми можно заполнить вечер без света Новость обновлена 10 ноября 2026, 13:55
Рисование входит в список занятий, которыми можно заполнить вечер без света. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть немало вариантов провести время не только с пользой, но и с удовольствием

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В Украину снова вернулись графики отключений, в некоторых областях света нет большую часть суток. Украинцы делятся способами подготовить к блэкаутам не только свое жилье, но и психическое здоровье.

В соцсети Threads люди рассказали, чем занимаются, когда нет света. Кого-то спасают настольные игры, кто-то учится готовить, другие – рисуют.

15 идей, чем заняться, когда нет света – опыт украинцев

  1. Сериалы на телефоне
  2. Игра в настольные игры
  3. Вязание
  4. Разгадывание кроссвордов из журналов
  5. Рисование по номерам
  6. Рисование на планшете
  7. Игра в морской бой
  8. Чтение
  9. Ванна при свечах
  10. Посещение кинотеатров
  11. Приготовление еды (актуально для тех, у кого газ)
  12. Уборка
  13. Посещение спортзала
  14. Алмазная мозаика
  15. Антистресс-раскраски
Мужчина, женщина и двое детей играют в настольную игру при свечах за столом
Настольные игры помогают провести время без электричества всей семьей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть и шуточные предложения – сон, посещение "Авроры". Самый экзотический вариант – работать на трех работах. Вот некоторые из комментариев:

  • Работаю на 3-х работах, чтобы не видеть, что дома нет света
  • Жду вечера, чтобы дети легли спать. Потом просто лежу и слушаю тишину
  • Уроки! Мы делаем уроки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить продукты свежими во время длительных отключений света. Понадобится обычная бутылка воды.

Теги:
#Досуг #Свет #Отключение света