Пока нет света: 15 идей, чем заняться, чтобы не сойти с ума

Есть немало вариантов провести время не только с пользой, но и с удовольствием

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В Украину снова вернулись графики отключений, в некоторых областях света нет большую часть суток. Украинцы делятся способами подготовить к блэкаутам не только свое жилье, но и психическое здоровье.

В соцсети Threads люди рассказали, чем занимаются, когда нет света. Кого-то спасают настольные игры, кто-то учится готовить, другие – рисуют.

15 идей, чем заняться, когда нет света – опыт украинцев

Сериалы на телефоне Игра в настольные игры Вязание Разгадывание кроссвордов из журналов Рисование по номерам Рисование на планшете Игра в морской бой Чтение Ванна при свечах Посещение кинотеатров Приготовление еды (актуально для тех, у кого газ) Уборка Посещение спортзала Алмазная мозаика Антистресс-раскраски

Настольные игры помогают провести время без электричества всей семьей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть и шуточные предложения – сон, посещение "Авроры". Самый экзотический вариант – работать на трех работах. Вот некоторые из комментариев:

Работаю на 3-х работах, чтобы не видеть, что дома нет света

Жду вечера, чтобы дети легли спать. Потом просто лежу и слушаю тишину

Уроки! Мы делаем уроки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить продукты свежими во время длительных отключений света. Понадобится обычная бутылка воды.