"Борщ" на елке: в "Епіцентрі" появились необычные новогодние игрушки (фото)

Один из рождественских огурцов в онлайн-каталоге напечатан на 3D-принтере из пластика

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В "Епіцентрі" покупатели заметили похожие на советские елочные украшения в виде овощей. Золотистая картофелина, бело-розовый чеснок и зеленые огурцы стали поводом для шуток в Threads, где пользователи делятся фотографиями и собственными идеями декора.

Подборку необычных украшений опубликовала в Threads пользовательница @goldpeonyflower.

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На ее фотографиях овощные игрушки висят на торговых стойках рядом с другими праздничными подвесками.

"Кто в этом году хочет превратить елку в огород – вам в Эпицентр! Вообще, очень много крутых игрушек привезли", – написала @goldpeonyflower.

Покупательница предложила превратить праздничное дерево в огород

Картошка с характером и набор для борща

Особое внимание привлекла золотистая картофелина. На ее поверхности есть углубления, напоминающие глаза и рот, поэтому пользовательница @valentyna_rr опубликовала увеличенный фрагмент со словами, что эта картофелина явно чем-то недовольна.

Картофелина с выразительным "лицом" привлекла внимание участницы обсуждения

Другие участники обсуждения подхватили огородную тему. Пользователь @wow_yalinka пошутил, что такие украшения – для тех, кто не успел посадить овощи в этом сезоне, а @olhaarts спросила, можно ли собрать борщик.

Овощной декор вдохновил пользователей на шутки об урожае и борще

Для @talk_in_content_ картофелина оказалась находкой с другим предназначением: пользовательница вспомнила, как искала такую для праздника осени. А @ihorr30 написал, что огурцы напомнили ему советские новогодние игрушки, среди которых тоже были украшения такой формы.

Необычные подвески напомнили пользователям о празднике осени и старых игрушках

Огурец украсили бисером и шпинелью

В ответах появился и пример переделки готового украшения. Пользовательница @yaremchuk_fedun показала зеленый огурец, украшенный блестящими бусинами, и объяснила, для чего его приобрела.

"Я такой огурец купила, чтобы оплести бисером и шпинелью на заказ", – написала @yaremchuk_fedun.

Готовое украшение использовали как основу для декорирования бисером и шпинелью

На сайте "Епіцентру" есть и отдельное предложение рождественского огурца мятного цвета длиной 11 см. В описании товара продавец указывает, что рельефную игрушку с петелькой печатают одной деталью из пластика PLA. Она весит около 30 г, а лента для подвешивания в комплект не входит.

Продавец предупреждает, что на пластиковом украшении могут быть заметны тонкие слои печати Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эту модель предлагают использовать для семейной праздничной игры. Согласно традиции, описанной в карточке товара, огурец прячут среди веток елки, а тот, кто первым найдет его рождественским утром, получает дополнительный подарок. В тексте также упоминают удачу на весь год как часть этой традиции.

Книги, валюта и маски вместо обычных шаров

Необычный ассортимент не ограничивается овощами. В онлайн-каталоге "Епіцентр" предлагает стеклянные подвески WEI DE ARTS в виде книг высотой 9 см и валюты высотой 16 см – обе по цене 320 грн. Зеленая стеклянная маска этого же бренда высотой 10 см стоит 210 грн.

Наряду с фигурными украшениями есть и более привычные варианты: набор из 12 прозрачных сосулек длиной 13 см за 144 грн и комплект из четырех сосулек цвета шампань длиной 14 см за 148 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", праздник раньше срока: какая хитрость стоит за новогодними товарами в октябре.