Гроші на генератори від держави: хто може отримати допомогу та які умови

На другому етапі заявки приймають і від попередніх учасників програм енергонезалежності

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ФОПи та юридичні особи з мікро- й малого бізнесу в Україні можуть отримати державний грант на генератори та інше енергообладнання. Для цього потрібно відповідати вимогам щодо реєстрації, податків і працівників та подати заяву до 27 листопада 2026 року включно.

Умови отримання підтримки прописані в Постанові Кабінету міністрів України № 1323 від 23.10.2026. Програма охоплює всю Україну без обмежень за напрямом діяльності бізнесу й покликана допомогти підприємцям працювати під час відключень світла та зберегти робочі місця.

Хто має право на грант і скільки виплатять

Одна з головних вимог – бізнес має бути зареєстрований до 1 квітня 2026 року. За кожного працівника повинен бути сплачений єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не нижче мінімального рівня. Станом на 1 листопада податкових боргів бути не повинно.

Сума допомоги залежить від кількості офіційно працевлаштованих людей. Якщо у штаті від одного до чотирьох працівників, передбачено 15 тисяч гривень. Бізнес із п’ятьма-сімома співробітниками може отримати 20 тисяч гривень, а з вісьмома-десятьма – 30 тисяч гривень.

Після використання гранту визначену кількість працівників потрібно зберігати протягом трьох місяців. Якщо звільнити людей раніше, отриману допомогу доведеться повернути.

На яке обладнання дозволено витратити гроші

Кошти мають цільове призначення – енергетична автономність бізнесу. За них дозволено придбати генератори, інвертори й акумуляторні батареї. Також до переліку входять зарядні станції, пристрої та джерела безперебійного живлення, стабілізатори напруги й системи резервного живлення.

Кошти дозволено спрямувати також на монтаж і налаштування енергообладнання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Грантом можна оплатити й роботу майстрів, які змонтують та налаштують придбане обладнання. Отже, підтримка покриває як закупівлю техніки, так і послуги, потрібні для її встановлення та запуску.

Як долучитись до програми на другому етапі

Зараз триває друга хвиля приймання заяв. Її особливість – можливість звернутися по допомогу навіть для підприємців, які вже отримували підтримку за подібними програмами енергонезалежності раніше у 2026 році.

Для таких заявників діє окрема умова: гроші нададуть, якщо у фонді залишилися вільні кошти після першої хвилі виплат. Сам факт попередньої участі в програмі цього року більше не закриває можливості подати заяву.

Перший етап відбувся у жовтні. Тоді документи приймали від бізнесу, який ще не отримував схожих грантів на енергонезалежність у 2026 році.

Як подати заяву

Відкрийте поточний рахунок зі спеціальним режимом використання в банку: його IBAN вказують у заяві. За змінами, внесеними постановою № 1323 (редакція Порядку від 27 жовтня), гроші перераховують саме на такий рахунок.

Подайте заяву в Дії до 27 листопада включно: особисто, з кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим, що базується на кваліфікованому сертифікаті. Дані про працівників, ЄСВ і борги Дія перевіряє в державних реєстрах.

Дочекайтеся грошей. Державний центр зайнятості перераховує кошти уповноваженому банку протягом 10 робочих днів з дня отримання переліку отримувачів.

Купіть обладнання безготівково з цього рахунку на рахунок постачальника за рахунком-фактурою, договором чи накладною. Можна кількома платежами.

Вкладіться у 90 календарних днів з дня зарахування: невикористаний залишок банк поверне.

Якщо допомогу використали не за призначенням, подали недостовірні дані або отримали її повторно, Порядок зобовʼязує повернути її в повному обсязі (п. 27).

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