Євро дешевшає, злотий побив рекорд: якого курсу валют в Україні очікувати далі

На валютний ринок впливають наслідки російських атак та попит на готівку

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Станом на 13 листопада 2026 року офіційний курс євро в Україні знизився до 50,3379 грн, польського злотого – до 11,4334 грн. Наступного тижня, 16–22 листопада, банкір Тарас Лісовий прогнозує відносну стабільність долара та євро.

Національний банк України встановив курс євро на п’ятницю на 14,44 копійки, або 0,286%, нижчий від попереднього значення. Курс злотого регулятор знизив на 3,44 копійки, або на 0,300%.

Курс євро з жовтня 2025 по листопад 2026

Злотий оновив мінімум із початку 2026 року

Станом на 13 листопада польська валюта подешевшала до найнижчого значення з початку 2026 року. Найбільш різке денне падіння за період з 3 серпня по 13 листопада відбулося напередодні: 12 листопада злотий втратив 0,1717 грн., або 1,475%, і опустився до 11,4678 грн.

Ще 9 листопада обидві валюти коштували дорожче. Як раніше писав "Телеграф", того дня офіційний курс євро становив 50,65 грн, а злотого – 11,53 грн.

Курс злотого з жовтня 2025 по листопад 2026

Які курси очікуються 16–22 листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий розповів "Главреду", що з 16 по 22 листопада долар буде коштувати 45–45,7 грн, а євро – 50–52 грн. Ці діапазони відносяться і до міжбанківського, і готівкового ринку.

За прогнозом на цей тиждень, щоденні коливання становитимуть до 5–15 копійок на міжбанку, 10–20 копійок у комерційних банках та до 30 копійок в обмінниках. Середні відхилення за тиждень — до 1-1,5% від курсу на початку.

Що вплине на валюту і чим небезпечний ажіотаж

Подальшу динаміку Лісовий пов’язує з російськими атаками, попитом на іноземну валюту та міжнародною фінансовою допомогою. Ушкодження підприємств та енергетичних об’єктів змінюють потреби бізнесу у валюті. Військова невизначеність посилює бажання громадян переводити заощадження у долари та євро.

За оцінкою банкіра, НБУ продовжить покривати нестачу валюти інтервенціями на міжбанку. Режим керованої гнучкості дозволить регулятору згладжувати надмірні коливання. Серед інших чинників Лісовий назвав обсяги імпорту, валютний виторг експортерів, інфляцію та світові ціни на енергоносії.

"У таких випадках ажіотаж починає підживлювати сам себе. Висока ціна провокує новий попит, а посилення попиту використовується для чергового підвищення ціни. І саме громадяни, які прагнули зберегти накопичення, ризикують зазнати найбільших фінансових втрат", — пояснив Тарас Лісовий.

Банкір застерігає від поспішної купівлі доларів та євро на тлі тривожних очікувань. Якщо різниця між курсами купівлі та продажу становить 1–1,5 грн, обмін може виявитися невигідним навіть без подальшого зниження вартості валюти: втрати виникають уже через різницю між ціною купівлі та зворотного продажу.

Різниця між курсами купівлі та продажу в 1–1,5 грн може зробити обмін невигідним. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", на "Ощадбанк" та "ПриватБанк" припадає 53,4% вкладів населення. Приклад депозиту в Ощадбанку показує: після року зберігання 100 тисяч гривень під 11,5% річних вкладник отримує близько 108,9 тисяч гривень після сплати податків. Розрахунки за депозитами. Цей приклад допомагає оцінити ризик для заощаджень на тлі зниження євро та злотого, але стосується перерахунку гривень у долари та не пояснює рух цих валют.