Перевірте гроші в гаманці: НБУ поступово вилучає дві популярні купюри

Українцям не доведеться проходити спеціальну процедуру обміну банкнот

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Національний банк України поступово виводить з обігу банкноти номіналом 50 та 200 грн, випущені у 2003–2007 роках. Замість них в обігу залишатимуться купюри тих самих номіналів сучасного покоління.

Про вилучення старих грошей повідомив Telegram-канал "Україна:Політика/Новини".

Як старі банкноти вилучатимуть з обігу

Заміна відбуватиметься через звичайний рух готівки: українці розраховуватимуться старими купюрами в магазинах, аптеках та на АЗС. Коли ці гроші надходитимуть до банків, їх спрямовуватимуть на вилучення.

У НБУ пояснили, що старі купюри, які надійдуть до банків, більше не повертатимуть в обіг. Їх передадуть до Національного банку, де перерахують і утилізують.

Старі купюри вилучатимуть після того, як вони надходитимуть до банків

Навіщо НБУ замінює 50 та 200 грн

Регулятор називає дві причини такого рішення: підвищення якості готівки та оптимізацію її обігу. Поступова заміна старих 50 та 200 грн має завершити осучаснення банкнотно-монетного ряду гривні.

"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість і надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", – зазначили в Національному банку.

Як повідомляв "Телеграф", українка знайшла купюру номіналом 50 гривень із рідкісним номером і запитала у Threads, скільки за неї можуть заплатити колекціонери.