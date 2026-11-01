"Зігрій мене, якщо зможеш": свіжі меми про реалії життя в Києві
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Почуття гумору завжди було притаманне українцям
Внаслідок російських атак на енергосистему Київ, як і інші міста та регіони України, надовго залишається без світла та тепла в будинках. Проте українці не падають духом і створюють меми та фотожаби про цю ситуацію.
"Телеграф" зібрав деякі найсмішніші жарти з мережі. Цього разу джерелом натхнення для мемів стали відомі голлівудські фільми та мультики.
Так, на першому з мемів зображений постер до фільму "Мовчання ягнят". Тільки в українських реаліях він називається "Мовчання батарей".
Ще одним фільмом, який обіграли в мемі українці, став "Той, що біжить по лезу". Проте, в умовах відключень водопостачання, українці зобразили фігуру чоловіка з двома п'ятилітровими бутилями води і назвали його "Той, що біжить по воду 2026".
Ще один мем створений за мотивами фільму "Вічне сяйво чистого розуму". На картинці зображені головні герої у виконанні Джима Керрі та Кейт Вінслет, які стоять обійнявшись і дивляться на яскраво освітлений будинок навпроти. Назва мему — "Вічне сяйво сусіднього будинку".
Українці не оминули увагою і "Голодні ігри". Врахувавши сучасні реалії, фільм "перейменували" у "Холодні ігри".
Франшиза Майкла Бея "Трансформери" стала основою для чергового мема. На постері зображений робот, що нагадує Оптімуса Прайма, який відбиває атаку ракети на електростанцію щитом. Назва мема дуже красномовна — "Трансформатори".
Ще одним фільмом, взятим за основу для мема, став "Спіймай мене, якщо зможеш". На картинці головний герой Леонардо Ді Капріо у формі пілота та з радіатором в руках стоїть в холодному приміщенні навпроти персонажа у виконанні Тома Хенкса. Назва промовиста — "Зігрій мене, якщо зможеш".
Наступний мем створений за мотивами мультфільму "Крижане серце". Головна героїня стоїть посеред квартири, що вкрита снігом та льодом і чаклує. Картинку назвали "Крижана хата".
У наступному мемі зібрані всі негаразди, які випадають на долю українців, у формі таблиці. З її допомогою можна обиратикомбінації, які саме комунальні блага наразі є в наявності, а яких немає і що це все означає.
"Спорт-лото по-київськи. А яке комбо у вас?" — зазначено у повідомленні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наробили мемів про конфлікт навколо Конституційного трибуналу в Польщі.