"Зігрій мене, якщо зможеш": свіжі меми про реалії життя в Києві

Почуття гумору завжди було притаманне українцям

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Внаслідок російських атак на енергосистему Київ, як і інші міста та регіони України, надовго залишається без світла та тепла в будинках. Проте українці не падають духом і створюють меми та фотожаби про цю ситуацію.

"Телеграф" зібрав деякі найсмішніші жарти з мережі. Цього разу джерелом натхнення для мемів стали відомі голлівудські фільми та мультики.

Так, на першому з мемів зображений постер до фільму "Мовчання ягнят". Тільки в українських реаліях він називається "Мовчання батарей".

Мем "Мовчання батарей"

Ще одним фільмом, який обіграли в мемі українці, став "Той, що біжить по лезу". Проте, в умовах відключень водопостачання, українці зобразили фігуру чоловіка з двома п'ятилітровими бутилями води і назвали його "Той, що біжить по воду 2026".

Мем "Той, що біжить по воду 2026"

Ще один мем створений за мотивами фільму "Вічне сяйво чистого розуму". На картинці зображені головні герої у виконанні Джима Керрі та Кейт Вінслет, які стоять обійнявшись і дивляться на яскраво освітлений будинок навпроти. Назва мему — "Вічне сяйво сусіднього будинку".

Мем "Вічне сяйво сусіднього будинку"

Українці не оминули увагою і "Голодні ігри". Врахувавши сучасні реалії, фільм "перейменували" у "Холодні ігри".

Мем "Холодні ігри"

Франшиза Майкла Бея "Трансформери" стала основою для чергового мема. На постері зображений робот, що нагадує Оптімуса Прайма, який відбиває атаку ракети на електростанцію щитом. Назва мема дуже красномовна — "Трансформатори".

Мем "Трансформатори"

Ще одним фільмом, взятим за основу для мема, став "Спіймай мене, якщо зможеш". На картинці головний герой Леонардо Ді Капріо у формі пілота та з радіатором в руках стоїть в холодному приміщенні навпроти персонажа у виконанні Тома Хенкса. Назва промовиста — "Зігрій мене, якщо зможеш".

Мем "Зігрій мене, якщо зможеш"

Наступний мем створений за мотивами мультфільму "Крижане серце". Головна героїня стоїть посеред квартири, що вкрита снігом та льодом і чаклує. Картинку назвали "Крижана хата".

Мем "Крижана хата"

У наступному мемі зібрані всі негаразди, які випадають на долю українців, у формі таблиці. З її допомогою можна обиратикомбінації, які саме комунальні блага наразі є в наявності, а яких немає і що це все означає.

"Спорт-лото по-київськи. А яке комбо у вас?" — зазначено у повідомленні.

Мем "Спорт-лото по-київськи"

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наробили мемів про конфлікт навколо Конституційного трибуналу в Польщі.