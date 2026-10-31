"Раптом що, це не ми". Українці клепають меми про протести в Польщі (фото)

Українці жартома проводять аналогії

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У Польщі розгортається політична криза. Загострився багаторічний конфлікт навколо Конституційного трибуналу, українці вже відреагували мемами та жартами.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них. Варто зазначити, що жарти не означають, що українці радіють через загострення у Польщі, адже у найважчих ситуаціях українці сміються навіть з самих себе, бо гумор допомагає нам пережити важкі часи.

Жартують, що при достатньо великій кількості українців у одній країні — Майдан неминучій. Також жартома припускають, що Росія хотіла зробити з евакуації з Олешок свою піар-кампанію, тому глава Офісу президента Кирило Буданов наказав своїй жабі Петру та коту Гюнтеру перебити цю кампанію іншим інфоприводом.

Пишуть також "Польща, якщо що, ми не причому". Є й інші смішні меми та жарти.

Чому в Польщі виникла політична криза та що відбувається

Багаторічний конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі пов’язаний із протистоянням між колишньою владою – партією "Право і справедливість" – та урядом Дональда Туска.

Туск вважає перебування в трибуналі суддів, призначених за попередньої влади, неконституційним і на цій підставі не визнає його рішень. Водночас у самому трибуналі не визнають суддів, призначених уже за Туска. Раніше цього року президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести нових суддів.

30 жовтня конфлікт загострився — Кароль Навроцький силоміць увійшов до Конституційного трибуналу у Варшаві, біля входу виникла штовханина. Напередодні суддя Анна Корвін-Пьотровська відсторонила голову установи Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського й перебрала керівництво, посилаючись на найдовший суддівський стаж. Президент і відсторонені посадовці її рішення не визнають.

Навроцький перервав політ до Сенегалу й повернувся до Польщі. Після нічного протистояння він скликав термінові консультації з представниками парламентських сил. "Вночі було порушено громадський порядок Республіки Польща та силою захоплено конституційний державний орган", – заявив президент Польщі Кароль Навроцький.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блекаут у російському Калінінграді спричинив потік жартів. До чого тут поляки.