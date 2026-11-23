Перед закупівлею палива для печі важливо перевірити не лише поверхню полін

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Для негайного опалення не варто купувати дрова, які залишаються вологими всередині, навіть якщо зовні здаються сухими. Кора, колір і тріщини не дають надійної відповіді: поверхня висихає швидше за серцевину.

Як перевірити дрова вологоміром перед купівлею, розповідає "Телеграф". Поліно потрібно розколоти вздовж і відразу виміряти вологість на свіжій внутрішній поверхні: щільно ввести щупи приладу в деревину ближче до середини розколу, дотримуючись інструкції до конкретного вологоміра.

Вимірювання на корі або підсохлому торці здатне дати оманливо низький показник Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перевірка лише кори або торця здатна дати оманливо низький показник, адже ці частини вже підсохли. Одного поліна також недостатньо для оцінки всієї партії: перевірте кілька з різних місць, зокрема товстіші, які просихають повільніше. Показники порівнюйте з вимогами до палива для вашої печі чи котла.

Надлишок води змушує витрачати частину енергії горіння на її нагрівання та випаровування, тому менше тепла залишається для обігріву. Волога деревина важче розпалюється, охолоджує зону горіння, сильніше димить і сприяє утворенню сажі та смолистих відкладень у димоході. Такі дрова потребують досушування перед використанням.

Як повідомляв "Телеграф", для тривалого горіння дров важлива вологість не вище 20%, а сам по собі великий розмір поліна не визначає тепловіддачу. Детальніше читайте у матеріалі про опалення дровами.