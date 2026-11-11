Приємний аромат без зайвих витрат: як кориця допоможе освіжити повітря в домі

До ароматної суміші можна додати гвоздику, яблука, цитрусові, розмарин або корінь імбиру

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Щоб наповнити оселю пряним ароматом, покладіть палички кориці в каструлю з водою й залиште її на слабкому вогні. Такий спосіб ароматизації підходить для будь-якої пори року, а склад суміші можна змінювати на свій смак.

Принцип такого домашнього ароматизатора пояснює MSN. Під час повільного кипіння вода випаровується й поширює оселею запах доданих до неї прянощів, фруктів і трав.

Як приготувати ароматну воду з корицею

Налийте в каструлю воду та додайте палички кориці разом з іншими обраними інгредієнтами. Спочатку доведіть воду до легкого кипіння, а потім зменште нагрівання, щоб суміш ледь кипіла.

Тримайте каструлю на слабкому вогні стільки, скільки хочете підтримувати аромат, регулярно доливаючи воду в міру її випаровування. Вода не повинна википати повністю: без неї вміст почне пригорати, а каструля перегріватиметься.

Із чим поєднувати палички кориці

Для пряного запаху додайте до кориці цілі бутони гвоздики та корінь імбиру. Якщо хочеться фруктового аромату, використайте яблука, скибочки апельсина чи лимона. Гілочки розмарину доповнять суміш трав’янистими нотами.

Складники можна комбінувати на свій смак, не використовуючи все одночасно Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не обов’язково класти в каструлю всі складники одночасно. Їх можна додавати, прибирати або замінювати відповідно до власних уподобань. Наприклад, поєднати корицю з апельсином і гвоздикою, а для іншого варіанта використати лимон та розмарин.

Під час повільного кипіння залишайтеся вдома й регулярно перевіряйте каструлю. Не залишайте плиту без нагляду, особливо поруч із дітьми чи тваринами. Деякі ефірні олії токсичні для тварин, зокрема котів; надмірний запах цитрусових також може їх подразнювати.

Як повідомляв "Телеграф", в Іспанії використовують відвар із лимонних шкірок та свіжого імбиру.