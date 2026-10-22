Помилково в розшуку: що робити військовозобов'язаному, якого ТЦК сплутав з однофамільцем

Що показати поліцейським, які строки встановлює закон і як подати заяву без візиту до ТЦК

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Збіг ПІБ і дати народження ще не доводить, що людина порушила військовий облік. Якщо тезок сплутали в реєстрі "Оберіг", запис можна виправити, а за завдану шкоду вимагати компенсації від держави.

"Телеграф" з'ясував, як виникає помилковий розшук і що робити, коли в розшук потрапляє не та людина. Пояснення в ексклюзивному коментарі надав військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Двоє з однаковими ПІБ і датою народження: де реєстр може дати збій

За словами Данила Гончаренка, помилковий запис про розшук з'являється з кількох причин:

некоректне внесення персональних даних;

персональних даних; дублювання облікових записів ;

; неправильне зіставлення інформації під час обміну між державними реєстрами.

Найбільший ризик виникає, коли двоє громадян мають однакові ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові) і дату народження.

Але ідентифікація не обмежується ПІБ. У реєстрі зберігається РНОКПП (ідентифікаційний код), реквізити документів та інші персональні дані. "Збіг ПІБ і дати народження сам по собі не повинен вважатися достатнім підтвердженням того, що йдеться про одну людину", — наголошує юрист.

Відповідальність за точність записів несуть уповноважені органи ведення реєстру. Пункт 50 Порядку, затвердженого постановою Кабміну №981 від 29 липня 2026 року, передбачає: коли виявили недостовірні дані, їх виправляють, визначають відповідальну посадову особу й проводять службове розслідування.

Про причини збоїв говорили й у Міноборони. Ще у 2024 році відомство пояснило, що помилки в реєстрі спричинені людським фактором: дані вносять оператори ТЦК (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки). За новою постановою №981 податкова має передати до реєстру відомості про чоловіків віком від 18 до 60 років. Міноборони зможе звірити їх із наявними записами та усунути можливі розбіжності.

Хто і чому вас шукає: де перевірити позначку про розшук

Коли людина дізналася про розшук, перше питання: за що і хто вніс запис. Відповідь радять шукати в два етапи.

Спершу варто відкрити "Резерв+". У розгорнутому електронному військово-обліковому документі видно причину порушення правил обліку, якщо цю інформацію внесли до реєстру.

Якщо там порожньо або незрозуміло, юрист радить подати письмове звернення до ТЦК та СП. У ньому треба вимагати назвати:

дату внесення позначки;

внесення позначки; причину розшуку;

розшуку; орган — ініціатор запису ;

; реквізити звернення до поліції.

Що показати патрулю, якщо паспорта може не вистачити

Позначка вже діє, а перевірка може статися просто на вулиці. У такій ситуації Гончаренко радить зберігати спокій, показати документи й одразу сказати поліцейським про можливу помилку в ідентифікації.

Бажано мати при собі паспорт, військово-обліковий документ і документ із РНОКПП. З їхньою допомогою можна порівняти не лише ПІБ і дату народження, а й інші дані. "Паспорт підтверджує особу, однак не завжди дає можливість одразу спростувати помилковий запис", — зазначає юрист. Тому слід попросити поліцейського перевірити додаткові відомості і назвати ТЦК, який ініціював звернення. Якщо знайдуться розбіжності, треба наполягати на їх перевірці й не допускати, щоб двох різних людей ототожнювали лише через однакові анкетні дані.

Затримання на три години: чи можуть везти до ТЦК через збіг даних

Головне питання: чи можуть людину затримати. За словами юриста, поліція має право затримувати і доставляти до ТЦК у випадках, які визначає закон. Це стосується порушень правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Але однаковий ПІБ із розшукуваною людиною сам по собі не доводить правопорушення. Перед примусовими заходами необхідно встановити, що інформація стосується саме зупиненого громадянина. Водночас юрист застерігає: "Якщо поліцейська база помилково відображає розшук за персональними даними людини, ризик затримання зберігається, доки помилку не усунуть".

У разі адміністративного затримання поліцейський мусить скласти протокол із часом і підставами. За загальним правилом затримання не триває довше трьох годин. Людина також має право на правничу допомогу та на те, щоб повідомили її рідних.

Виправити запис без візиту до ТЦК: онлайн, поштою чи через адвоката

Закон допускає виправлення даних без обов'язкового особистого візиту до ТЦК, але спосіб залежить від характеру помилки. У "Резерв+" є функція "Виправити дані онлайн". Проте вона працює лише для категорій помилок, які передбачив застосунок. Не кожну позначку про порушення чи розшук можна прибрати саме там.

В інших випадках діє пункт 43 Порядку №981: недостовірну інформацію виправляють за результатами розгляду мотивованої заяви. Її подають до органу ведення реєстру. Якщо помилку допустив інший орган, звертатися потрібно до того, хто вніс неправдиві дані.

Є й вимога, про яку нагадує експерт: "Важливо вимагати не лише коригування даних у реєстрі "Оберіг", а й усунення помилкової інформації в базах Національної поліції, якщо вона вже була туди передана", — каже Гончаренко.

П'ять робочих днів чи 45 діб? Які строки діють і куди скаржитися

Строки залежать від того, що саме рахувати. Юрист радить розрізняти строк розгляду звернення і строк оновлення інформації в реєстрі.

Для звернень діє стаття 20 Закону "Про звернення громадян":

до 15 днів , якщо звернення не потребує додаткового вивчення, а розглянути його треба невідкладно;

, якщо звернення не потребує додаткового вивчення, а розглянути його треба невідкладно; до одного місяця загальний строк;

загальний строк; до 45 днів, якщо за обґрунтованої необхідності строк продовжили.

Для самого реєстру пункт 36 Порядку №981 встановлює п'ять робочих днів з моменту надходження інформації. "Цей строк не слід ототожнювати з гарантованим строком вирішення будь-якого спору щодо помилки, адже спочатку може знадобитися перевірка документів", — пояснює Гончаренко.

Якщо ТЦК мовчить або безпідставно відмовляє, скаргу можна подати до вищого за рівнем ТЦК, Міністерства оборони або до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Інколи питання доводиться вирішувати через суд. За словами Валентина Дупака, коли ТЦК ігнорує звернення або без законних підстав відмовляється знімати розшук, єдиним дієвим методом є позов про визнання дій ТЦК протиправними і зобов'язання виключити людину з розшуку в реєстрі.

Така практика вже є. Колишній резервіст із Чернігівщини, якого ще у 2009 році виключили з обліку за станом здоров'я, побачив у "Резерв+", що його оголосили в розшук. Повісток чоловік не отримував, а протоколу чи постанови про порушення не існувало. Суд першої інстанції відмовив у позові. Шостий апеляційний адміністративний суд (справа №620/1142/25) визнав бездіяльність ТЦК протиправною і зобов'язав внести до реєстру відомості про виключення чоловіка з обліку.

Чужий запис, ваше затримання: що зафіксувати і як вимагати компенсацію

Якщо людину вже затримали через помилкові відомості, юрист радить одразу записати обставини:

дату, час і місце затримання;

затримання; дані поліцейських ;

; підстави доставлення ;

; копії складених документів.

Далі потрібно домогтися офіційного підтвердження, що інформація була недостовірною, і оскаржити неправомірні дії чи рішення органів.

Шкоду можна компенсувати. За статтями 1173 і 1174 Цивільного кодексу шкода від незаконних рішень, дій чи бездіяльності державних органів або їхніх посадових осіб може підлягати відшкодуванню державою. Людина може вимагати компенсації майнової та моральної шкоди. Для цього потрібно довести три речі: протиправність дій, факт шкоди та причинний зв'язок між ними.

Тому в справі мають бути докази: документи про затримання, відповіді ТЦК, медичні документи (якщо постраждало здоров'я) і підтвердження витрат.

Шість кроків для тих, кого помилково внесли в розшук

Гончаренко радить діяти послідовно.