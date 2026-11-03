Повістка вважається врученою, а рахунки заблокують: про яку обов'язкову дію в "Резерв+" забувають українці

Чому ТЦК може виписати штраф до 25 тисяч і як цього уникнути

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Переїзд в інший район міста не є порушенням, але повідомити ТЦК про нову адресу потрібно протягом семи днів. Якщо промовчати, можуть оштрафувати на суму від 17 000 до 25 500 гривень, проте лише тоді, коли ТЦК доведе вину.

"Телеграф" з'ясував, чи треба повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про зміну фактичної адреси в межах одного міста, якщо дані в "Резерв+" не змінювалися, і що робити, коли за це прийшов штраф.

7 днів на звістку: про переїзд на сусідню вулицю теж треба повідомити ТЦК

Закон не забороняє переїжджати по місту без дозволу ТЦК, але одразу запускає відлік часу. Його задає Порядок організації та ведення військового обліку, який затвердила постанова Кабміну № 1487. "Переїзд у межах одного міста не є порушенням законодавства. Проте пункт 23 цього Порядку зобов'язує військовозобов'язаних повідомляти про зміну адреси проживання протягом семи днів", — розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" Михайло Лобунько, старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери".

Відстань тут нічого не змінює. "Вимога діє і тоді, коли людина переїхала на іншу вулицю чи в інший район того самого міста. Якщо дані не оновили, є ризик адміністративної відповідальності", — пояснює юрист.

"Не має значення, чи змінився населений пункт, чи людина просто переїхала в межах міста. Головне, щоб відомості у військово-обліковому реєстрі були актуальними", — наголошує Лобунько.

Але адреса — не єдине, про що треба повідомляти. У Міноборони нагадали, що протягом семи днів потрібно оновлювати й інші персональні дані:

адреса проживання ;

; сімейний стан ;

; стан здоров'я ;

; місце роботи та посада ;

; номер телефону й електронну пошту.

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Окреме питання виникає, коли за офіційною реєстрацією одна адреса, а живе людина за іншою. "Зареєстроване й фактичне місце проживання — різні речі. Якщо реєстрація не змінилася, це не звільняє від обов'язку повідомити про нову фактичну адресу", — пояснює Михайло Лобунько.

Інша історія — зміна ТЦК, у якому людина стоїть на обліку. "Чи потрібно ставати на облік в іншому ТЦК, залежить від обставин переїзду й від того, до якого ТЦК належить нова адреса. Тому нова фактична адреса не завжди означає, що доведеться змінювати ТЦК", — додає юрист.

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Строк однаковий, хай яким способом користуватися: сім днів від моменту зміни адреси. "Повідомити можна через застосунок "Резерв+", особисто в ТЦК та СП або іншим способом, який передбачає законодавство. Наприклад, через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), якщо там є така послуга", — зазначає Михайло Лобунько.

Як це виглядає на практиці, пояснили у Міноборони:

"Резерв+". Потрібно зайти через BankID і скористатися функцією "Виправити дані онлайн". Візит до ТЦК не потрібен.

Потрібно зайти через BankID і скористатися функцією "Виправити дані онлайн". Візит до ТЦК не потрібен. ТЦК та СП. Звернутися можна за місцем обліку або проживання. Працює електронна черга.

Звернутися можна за місцем обліку або проживання. Працює електронна черга. ЦНАП. Лише там, де така послуга вже діє.

До ТЦК порадили взяти паспорт, РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків), військово-обліковий документ і папір, що підтверджує нову адресу, наприклад договір оренди чи довідку про місце проживання.

Чи вистачить самого застосунку, залежить від того, що саме змінюється. "Для повідомлення про фактичну адресу зазвичай достатньо оновити відомості через "Резерв+". Після змін радимо переконатися, що нова інформація відображається правильно, і зберегти підтвердження оновлення", — говорить Лобунько.

Якщо ж виникає обов'язок стати на облік в іншому ТЦК, одного оновлення адреси може не вистачити. Тоді потрібна окрема процедура, яку встановлює закон.

Стара адреса в "Резерв+": штрафу автоматично не буде, але повістку можуть вважати врученою

"Розбіжність адрес не означає автоматичного накладення штрафу. ТЦК повинен встановити факт порушення правил військового обліку й підтвердити його належними доказами", — пояснює Михайло Лобунько.

Головний ризик пов'язаний з повістками й правилами призову під час мобілізації. "Неактуальна адреса створює додаткові ризики. Зокрема, за Порядком № 560 за певних умов повістка вважається врученою, навіть коли людина її не отримала, але поштовий оператор зафіксував її відсутність за цією адресою", — попереджає юрист.

17 000 грн, а за зволікання 34 000: скільки коштує мовчання про переїзд

Штраф за порушення правил військового обліку в особливий період (час мобілізації та воєнного стану) передбачає стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). "Розмір штрафу — від 17 000 до 25 500 гривень. Але відповідальність не настає автоматично: під час розгляду справи треба встановити обставини порушення, перевірити докази й дотримання процедури", — каже Михайло Лобунько.

Закон передбачає й винятки. "Бувають випадки, коли потрібні персональні дані можна отримати через електронну взаємодію державних реєстрів", — додає він.

Якщо людина визнає порушення, суму можна зменшити. У Міноборони пояснили, як це працює в "Резерв+" для порушення "непостановка на облік за новою адресою":

У застосунку відкрити розділ "Штрафи онлайн" і подати заяву про визнання порушення. ТЦК має три дні, щоб розглянути заяву й надіслати постанову. Далі є 20 днів, щоб сплатити 8 500 гривень. Це 50% від повної суми.

Якщо пропустити цей строк, сума зросте до 17 000 гривень. Ще 20 днів без оплати, і штраф подвоїться до 34 000 гривень. Якщо ігнорувати штраф 40 днів із моменту рішення, справа потрапить до виконавчої служби. Вона може заблокувати банківські рахунки, арештувати майно чи авто та внести людину до Єдиного реєстру боржників. Після сплати червона стрічка з попередженням у застосунку зникає, але обов'язок дотримуватися правил обліку лишається.

Постанова є, а реєстрацію не міняли: 10 днів на звернення до суду

Оскаржувати рішення ТЦК потрібно швидко. "Постанову про штраф можна оскаржити до суду протягом 10 днів із дня її ухвалення. Якщо строк пропущено з поважних причин, наприклад через пізнє отримання постанови, можна просити суд його поновити", — зазначає Михайло Лобунько.

Під час оскарження варто перевірити три речі:

Чи доведено сам факт зміни місця проживання. Чи належно повідомили людину про розгляд справи. Чи дотримано процедуру накладення штрафу.

Сильним аргументом можуть стати відсутність доказів, помилки в постанові чи пропущені строки. "За статтею 38 КУпАП для таких порушень в особливий період стягнення можна накласти протягом трьох місяців із дня виявлення, але не пізніше ніж за рік з дня вчинення", — пояснює юрист.

Є й застереження. "Незмінна офіційна реєстрація сама по собі не виключає відповідальності за неповідомлення про фактичну адресу. Тому шанси на успіх залежать від конкретних обставин і наявних доказів. Якщо ТЦК не довів порушення або допустив істотні процедурні помилки, суд може скасувати постанову", — підсумовує Михайло Лобунько.