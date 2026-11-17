Навіть засіб для миття посуду не усуває проблему жирових відкладень

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Вологі серветки, жир і залишки їжі можуть спричиняти засмічення каналізаційних труб. Навіть серветки з позначкою "можна змивати" не розпадаються у воді так, як туалетний папір.

Як пише KB.pl, такі серветки не розпалися навіть після десяти хвилин перемішування в міксері. У поєднанні з жиром вони утворюють щільні грудки, які можуть перекривати каналізаційні труби.

У тесті серветки для змивання не розпалися навіть після десяти хвилин у міксері Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проблема полягає в тому, що вологі серветки виготовляють із нетканого матеріалу, волокна якого міцно скріплені між собою. Тому навіть тривале перебування у воді не змушує їх швидко розпадатися. У каналізації вони збираються у великі скупчення та затримують інші відходи.

Не менш небезпечним є жир, який потрапляє в раковину під час миття посуду. Дослідники Університету штату Північна Кароліна встановили, що він може реагувати з кальцієм у каналізаційних мережах і утворювати тверді нерозчинні відкладення. Вони поступово накопичуються на стінках труб і скріплюють серветки та інше сміття.

Також не варто змивати в каналізацію кістки, лушпиння овочів і фруктів та кавову гущу. Такі відходи можуть затримуватися в місцях, де труби змінюють напрямок, а жирові нашарування поступово звужують прохід. У результаті навіть невелика грудка кавової гущі або кістка здатна спричинити серйозне засмічення.

Жир шкодить і домашнім очисним спорудам, оскільки перешкоджає доступу кисню. Крім того, деякі засоби для чищення можуть пригнічувати діяльність бактерій, які беруть участь в очищенні стічних вод.

Жирові відкладення поступово звужують труби й скріплюють серветки та інше сміття Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", пресовані таблетки з мийним засобом для посудомийки можна використати для очищення зливу кухонної мийки.