Зимові свята змінюються через потепління та вплив теплих морів

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Найбільше шансів на сніжне Різдво в Україні – у Карпатах, де зимову погоду підтримує висота гір. На рівнинах святковий сніг дедалі частіше залежить від коротких похолодань і циклонів, які приносять опади.

Чому сніг на зимові свята стає менш звичним і де на нього найбільше шансів, розповідає "Телеграф". За останні два десятиліття середня температура грудня та січня в Україні суттєво зросла.

Змінюються й строки приходу зимової погоди. За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ Віри Балабух, кліматична зима зміщується на кінець січня та лютий. Тому грудневі свята дедалі рідше супроводжуються тривалими морозами та стійким сніговим покривом.

Одна з причин – теплі води Атлантики та європейських морів. Вони накопичують тепло й поступово віддають його повітрю, зазначають у своїх оглядах фахівці UK Met Office. Через це холодним континентальним антициклонам складніше надовго затриматися над рівнинною частиною України.

Атлантика та європейські моря віддають накопичене тепло й впливають на зимову погоду Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для снігу на Різдво тепер особливо важливий збіг двох умов: опадів і хоча б невеликого мінуса. Їх приносять короткочасні регіональні циклони. Саме від таких погодних епізодів дедалі більше залежить, чи побіліють вулиці на свято.

У Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі розраховувати на природний сніг до Різдва стає складніше. Для жителів великих міст альтернативою залишаються святкові локації зі штучним снігом або поїздки в Карпати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сніг на три дні затримається в Україні. Де і коли чекати на ранню зиму.