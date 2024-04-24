Увімкнув російську музику і відмовлявся розмовляти українською: нахабний таксист у Києві вляпався у скандал (відео)

Водій на зауваження не реагував

У Києві відбулась конфліктна ситуація між пасажиром та водієм таксі Bolt. За словами пасажира, працівник таксі поводив себе не відповідно до українського законодавства.

Частина такого відео потрапила в Інтернет. Зокрема, у ролику, який опублікували в одному зі столичних телеграм-каналів, описується ця конфліктна ситуація.

Конфлікт з таксистом: подробиці

За словами автора допису, водій таксі майже всю дорогу клацав на своїй мобілці, так ще й слухав російську музику. На зауваження він реагував також російською мовою, переходити на українську відмовлявся. На прохання пасажира казав, що це не громадський транспорт, тому тут такі вимоги не діють.

В кінці поїздки, коли таксист помітив, що пасажир знімає його на відео, він почав погрожувати. "Тебе викрасти, чи що?" — сказав він. У компанії Bolt наразі не прокоментували цю ситуацію.

Нагадаємо, що це уже не перший конфліктний випадок, пов’язаний з таксистами цієї мережі. Нещодавно пасажир таксі звинуватив водія в неадекватній поведінці. Зокрема, він казав, що у таксиста є ніж і він був агресивно налаштованим.

Раніше "Телеграф" також писав про те, як розпізнати неадекватного таксиста. Є кілька характерних ознак.