Увімкнув російську музику і відмовлявся розмовляти українською: нахабний таксист у Києві вляпався у скандал (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Водій на зауваження не реагував
У Києві відбулась конфліктна ситуація між пасажиром та водієм таксі Bolt. За словами пасажира, працівник таксі поводив себе не відповідно до українського законодавства.
Частина такого відео потрапила в Інтернет. Зокрема, у ролику, який опублікували в одному зі столичних телеграм-каналів, описується ця конфліктна ситуація.
Конфлікт з таксистом: подробиці
За словами автора допису, водій таксі майже всю дорогу клацав на своїй мобілці, так ще й слухав російську музику. На зауваження він реагував також російською мовою, переходити на українську відмовлявся. На прохання пасажира казав, що це не громадський транспорт, тому тут такі вимоги не діють.
В кінці поїздки, коли таксист помітив, що пасажир знімає його на відео, він почав погрожувати. "Тебе викрасти, чи що?" — сказав він. У компанії Bolt наразі не прокоментували цю ситуацію.
Нагадаємо, що це уже не перший конфліктний випадок, пов’язаний з таксистами цієї мережі. Нещодавно пасажир таксі звинуватив водія в неадекватній поведінці. Зокрема, він казав, що у таксиста є ніж і він був агресивно налаштованим.
Раніше "Телеграф" також писав про те, як розпізнати неадекватного таксиста. Є кілька характерних ознак.