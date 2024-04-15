Горілка з Revo та російська мова: київським альтушкам креативно вказали, де їм варто проводити час (фото)

Представникам молодіжних субкультур ввічливо підказали місце для "сходок"

У Подільському районі Києва помітили незвичайне оголошення, автор якого просить усіх представників новомодних субкультур збиратися у строго відведеному для цього місці. Знайти локацію зможуть усі – на оголошенні є карта та спеціальний QR-код.

Автор оголошення акцентує увагу на тому, що Поділ — це місце для культурного відпочинку та представникам субкультур "тут не раді". Про це повідомляється у популярному Телеграм-каналі.

Так, на Подолі помітили креативне оголошення адресоване всім представникам сучасних молодіжних субкультур. Автор тексту наполегливо рекомендує молодим людям збиратися на "малій підкові" і проводити там вільний час. Локація знаходиться на вулиці Боричів Тік.

Автор стверджує, що представники субкультур (у тому числі і "альтушки") поводяться негідно і дуже галасливо — вони вживають алкогольні напої, спілкуються російською мовою та зневажливо ставляться до культурного центру Києва.

Цікаво, що на оголошенні є карта із зазначенням адреси "малої підкови" і навіть спеціальний QR-код, який перенаправить всіх охочих у потрібну локацію.

Локація

Автор оголошення зазначає, що представники популярних субкультур поводяться "в кращих традиціях рускіх малолєток" — п’ють міцний алкоголь з Revo, слухають російську музику та розмовляють російською мовою.

Автор побажав "не таким, як усі" успіхів у подальшій діяльності та попросив більше не збиратися на території парку "СамоСад" на Подолі.

Текст оголошення досить креативний

Довідково: Субкультура альт з’явилася в мережі в 2021 році і швидко стала популярною серед молодих людей. У перекладі з англійської "альт" означає "альтернативний".

Зародження цієї субкультури сталося багато в чому завдяки TikTok : блогери, частіше молоді дівчата або хлопці з фарбованим у яскраві кольори волоссям, знімали відео, на якому поводилися дивно, ексцентрично та провокаційно. Користувачі мережі надихнулися прикладом людей, "не таких, як усі", і вигадали субкультуру альт.

Її послідовники дотримуються певного стилю в одязі: носять речі в темних тонах (зазвичай широкі штани, картаті спідниці і футболки оверсайз), фарбують волосся в різні кольори.

Аксесуари запозичені з аніме та панк-естетик: обідки з котячими вухами, чокери з шипами, велика кількість кілець, ланцюжків та браслетів. Альтушки захоплюються пірсингом і проколюють не лише вуха, а й язик, ніс чи брови.

Альт-дівчата яскраво підводять очі, використовують темні помади, малюють здалеку помітні стрілки, приклеюють накладні вії. Волосся найчастіше забарвлене в чорний або неприродні кольори — рожевий, блакитний, зелений.

Згодом альтушек стали все частіше критикувати і висміювати за їхню однаковість і любов до страждань напоказ. Намагаючись показати свою унікальність і несхожість на інших, представники цієї субкультури часто обирають, на їхній погляд, незвичайні хобі — важку музику, певні комп’ютерні ігри чи аніме, але занурюються в них надто поверхово і часом навіть не розуміють суті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жорстока нянька била дитину на очах у пасажирів. Особу "виховательки" вже встановили. Люди вимагають притягти жінку до кримінальної відповідальності.