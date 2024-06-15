Є приваблива ініціатива: як в Україні можуть скоротити повноваження ТЦК

У профільному Комітеті ВР опрацьовують варіанти

Питання про передачу деяких повноважень територіальних центрів комплектування цивільним органам ще обговорюється. Відповідне рішення поки не ухвалене.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. За його словами поки немає іншої інформації щодо ймовірно скорочення повноважень ТЦК та передачі їх іншим органам.

"Поки що немає конкретного рішення, розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується", — підкреслив він.

Нагадаємо, 11 червня в Одесі сталася бійка між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали і утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

Після цього інциденту заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Комітет розглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів. За його словами, ця ідея виникла на тлі частих скандалів.