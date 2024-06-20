Прокатил сотрудников ТЦК на капоте: в Одессе полиция ищет автомобиль нарушителя (фото, видео)

По предварительным данным, серьезных травм у военных нет

Утром в четверг, 20 июня, в Одессе неизвестный мужчина скрылся на автомобиле от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и прокатил двух из них на капоте. Полиция объявила нарушителя в розыск.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Отметим, что официальная информация от полиции об объявлении машины в розыск не опубликована.

На распространенном в соцсетях видео видно, что неизвестный на красном автомобиле уезжает от мужчин в военной форме. Двое из них открыли пассажирскую дверь, а еще двух водитель прокатил на капоте.

Подробности этого инцидента пока неизвестны. Судя по видео, сотрудники ТЦК не получили серьезных травм. В телеграм-каналах было распространено сообщение, что машина объявлена в розыск, и прикрепили фото номера этого автомобиля: ЕН 9249 ОН.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе подожгли автомобиль военных. В машину, покрашенную в цвет хаки и с опознавательными знаками, характерными для ВСУ, что-то бросили, после чего начался пожар. Поджигатель успел скрыться.

Это уже не первый случай в городе и Украине. За этими поджогами стоит Россия. Враждебная сторона ищет в интернете исполнителей этих работ, предлагая им пойти на преступление за сравнительно небольшие суммы.