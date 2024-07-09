В Одесі аварійне відключення світла: до котрої не буде та чи діють графіки

Енергетики працюють над вирішенням ситуації

В Україні продовжують діяти планові графіки відключень світла, проте у вівторок, 9 липня, в Одесі введено й аварійне обмеження. Зокрема, воно стосується споживачів, які підключені до центральної енергорозподільчої системи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. Зазначається, що фахівці ДТЕК обіцяють відновити електропостачання до 19:00.

Водночас в Одесі та області також діють планові відключення світла, які з 14:00 посиляться. Адже після обіду Укренерго планує відключати одночасно 3-4 черги.

Де не буде світла в Одесі до 19:00:

Скісна, 78, 78а, 78б, 78б;

пл. Михайлівська, 12/14, 12/корп.14;

Роботи до 17:00

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Олексія Косяченка, 2 — 54;

Святослава Ріхтера, 33 — 130;

Тетяни Тесс, 3 — 43б;

пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 34 — 116;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33/1;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7а — 46;

Ближні млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Гранатна, 28 — 54;

Дубова, 1 — 31;

Профспілкова, 2 — 34/1;

Пшенична, 7 — 24;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;

пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;

пров. Джутовий, 1 — 10а;

пров. Конструкторський, 1 — 11;

пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;

пров. Радіальний, 1 — 12;

Центральний Аеропорт, 1 — 23;

дорога Фонтанська, 55Кк.

Ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК. Необхідно вказати свій населений пункт та адресу. Зазначимо, що дізнатись більш детальну інформацію можна тут:

чат-бот в Telegram;

чат-бот у Viber;

повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайт ДТЕК.

Усього в одеських графіках є три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні скасували "День без відключень" через надмірне перевантаження енергосистеми.