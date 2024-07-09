В Одесі аварійне відключення світла: до котрої не буде та чи діють графіки
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Енергетики працюють над вирішенням ситуації
В Україні продовжують діяти планові графіки відключень світла, проте у вівторок, 9 липня, в Одесі введено й аварійне обмеження. Зокрема, воно стосується споживачів, які підключені до центральної енергорозподільчої системи.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. Зазначається, що фахівці ДТЕК обіцяють відновити електропостачання до 19:00.
Водночас в Одесі та області також діють планові відключення світла, які з 14:00 посиляться. Адже після обіду Укренерго планує відключати одночасно 3-4 черги.
Де не буде світла в Одесі до 19:00:
- Скісна, 78, 78а, 78б, 78б;
- пл. Михайлівська, 12/14, 12/корп.14;
- Роботи до 17:00
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Олексія Косяченка, 2 — 54;
- Святослава Ріхтера, 33 — 130;
- Тетяни Тесс, 3 — 43б;
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 34 — 116;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 33/1;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7а — 46;
- Ближні млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 167;
- Клименко, 25, 33в;
- Гранатна, 28 — 54;
- Дубова, 1 — 31;
- Профспілкова, 2 — 34/1;
- Пшенична, 7 — 24;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
- пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;
- пров. Джутовий, 1 — 10а;
- пров. Конструкторський, 1 — 11;
- пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;
- пров. Радіальний, 1 — 12;
- Центральний Аеропорт, 1 — 23;
- дорога Фонтанська, 55Кк.
Ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК. Необхідно вказати свій населений пункт та адресу. Зазначимо, що дізнатись більш детальну інформацію можна тут:
- чат-бот в Telegram;
- чат-бот у Viber;
- повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайт ДТЕК.
Усього в одеських графіках є три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні скасували "День без відключень" через надмірне перевантаження енергосистеми.