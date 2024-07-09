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В Одесі аварійне відключення світла: до котрої не буде та чи діють графіки

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Світло Новина оновлена 09 липня 2024, 12:41
Світло. Фото Колаж "Телеграфу"

Енергетики працюють над вирішенням ситуації

В Україні продовжують діяти планові графіки відключень світла, проте у вівторок, 9 липня, в Одесі введено й аварійне обмеження. Зокрема, воно стосується споживачів, які підключені до центральної енергорозподільчої системи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. Зазначається, що фахівці ДТЕК обіцяють відновити електропостачання до 19:00.

Водночас в Одесі та області також діють планові відключення світла, які з 14:00 посиляться. Адже після обіду Укренерго планує відключати одночасно 3-4 черги.

Де не буде світла в Одесі до 19:00:

  • Скісна, 78, 78а, 78б, 78б;
  • пл. Михайлівська, 12/14, 12/корп.14;
  • Роботи до 17:00
  • Квіткова, 1 — 21;
  • Кордонна, 25 — 74;
  • Олексія Косяченка, 2 — 54;
  • Святослава Ріхтера, 33 — 130;
  • Тетяни Тесс, 3 — 43б;
  • пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радісна, 34 — 116;
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;
  • пров. Килимовий, 5 — 9;
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;
  • Квітнева, 20 — 33/1;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
  • Сільська, 29 — 44;
  • Туристська, 7а — 46;
  • Ближні млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 167;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Гранатна, 28 — 54;
  • Дубова, 1 — 31;
  • Профспілкова, 2 — 34/1;
  • Пшенична, 7 — 24;
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
  • пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;
  • пров. Джутовий, 1 — 10а;
  • пров. Конструкторський, 1 — 11;
  • пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;
  • пров. Радіальний, 1 — 12;
  • Центральний Аеропорт, 1 — 23;
  • дорога Фонтанська, 55Кк.

Ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК. Необхідно вказати свій населений пункт та адресу. Зазначимо, що дізнатись більш детальну інформацію можна тут:

Усього в одеських графіках є три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні скасували "День без відключень" через надмірне перевантаження енергосистеми.

Теги:
#Україна #Одеса #Відключення світла #Графіки відключень